Статус миссий НАСА «Артемида»: «Артемида-2» и «Артемида-3»

Программа НАСА «Артемида» направлена ​​на возвращение людей на поверхность Луны и обеспечение там устойчивого присутствия. После успешного запуска «Артемиды-1» следующими миссиями программы станут «Артемида-2» и «Артемида-3».

«Артемида-2» станет первой пилотируемой миссией ракеты системы космического запуска (SLS) и запустит пилотируемую капсулу «Орион» в полет вокруг Луны. Несмотря на некоторые задержки, целевая дата запуска — ноябрь 2024 года — остаётся неизменной. Объявлен состав экипажа «Артемиды-2», в который войдут Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, и в настоящее время он проходит обучение. В модуле экипажа «Орион», в котором размещаются астронавты, продолжаются установка теплозащитного экрана и испытания веса и центра тяжести.

С другой стороны, «Артемида-3» должна вернуть людей на поверхность Луны с помощью посадочного модуля, предоставленного SpaceX. Однако существует некоторая неопределенность относительно даты запуска и миссии. По словам Джима Фри, заместителя администратора НАСА по развитию исследовательских систем, SpaceX необходимо завершить значительную работу над посадочным модулем, и если он не будет готов, может быть запущена другая миссия. На данный момент запуск Artemis 3 запланирован на конец 2025 года.

Аппаратное обеспечение для этих миссий составляют различные компоненты. Для «Артемиды-2» готовятся адаптер ступени «Орион», европейский сервисный модуль, адаптер ступени ракеты-носителя и промежуточная криогенная двигательная ступень. Европейский сервисный модуль, обеспечивающий движение и жизнеобеспечение, доставлен в НАСА из Европейского космического агентства. Ожидается, что основная ступень ракеты SLS будет завершена осенью 2023 года и отправлена ​​в Космический центр Кеннеди к ноябрю 2023 года. Кроме того, твердотопливные ускорители будут отлиты и доставлены на стартовую площадку.

«Артемида-3» также находится в стадии подготовки: модуль экипажа «Орион» находится на стадии сборки, а европейский сервисный модуль проходит окончательную интеграцию. Адаптер ступени ракеты-носителя собран, процесс изоляции пенопластом завершен.

Миссии «Артемида» представляют собой важную веху в исследовании Луны НАСА. Пока подготовка продолжается, НАСА стремится обеспечить устойчивое присутствие человека на поверхности Луны и подготовить почву для будущих миссий в дальний космос.

Определения:

– Артемида: программа НАСА по возвращению людей на Луну и налаживанию устойчивого исследования Луны.

– SLS: система космического запуска, самая мощная ракета НАСА, предназначенная для полетов в дальний космос.

– Орион: пилотируемый космический корабль НАСА, который доставит астронавтов на Луну и за ее пределы.

– SpaceX: частный производитель аэрокосмической продукции и космическая транспортная компания.

– Европейский сервисный модуль: модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, который обеспечивает движение и жизнеобеспечение космического корабля «Орион».

источники:

– Скотт Джонсон / Spaceflight Insider