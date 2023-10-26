Раскрытие тайн регионов рождения звезд: взгляд на туманность Киля

Туманности, образующие звезды, всегда привлекали астрономов, но их загруженность и наличие газовых и пылевых облаков затрудняют наблюдение за происходящим внутри них действием. Однако благодаря достижениям в области технологий группа исследователей недавно сделала революционные открытия о туманности Киля с помощью Большой миллиметровой решетки Атакамы (ALMA).

Под руководством к.т.н. Студент Джованни Кортес-Рангель из Института радиоастрономии и астрофизики в Мексике, команда сосредоточила свое внимание на Столпах туманности Киля, области, известной своей интенсивной активностью рождения звезд. В этом регионе доминируют два массивных звездных скопления, Трамплер 14 и Трамплер 16, испускающие мощное ультрафиолетовое излучение.

Изучая молекулярные потоки, или струи, исходящие от объектов внутри столбов, исследователи смогли получить представление о процессах, происходящих в этой колыбели звездного рождения. Излучение горячих звезд О-типа в звездных скоплениях освещает и формирует пылевые столбы, показывая присутствие протозвезд, протопланетных дисков и джетов. Эти экстремальные условия дают уникальную возможность изучить формирование новорожденных звезд за завесой газа и пыли.

Одним из ключевых результатов исследования стало измерение масс околозвездных дисков вокруг вновь образующихся звезд, а также масштабов молекулярных потоков или струй. Команда обнаружила, что источниками этих джетов являются протозвезды малой или средней массы. По мере формирования этих молодых звезд падающее вещество нагревается и выбрасывается биполярным потоком вдоль оси вращения протозвезды. Столкновения с окружающим газом и пылью возбуждают газы в туманностях и заставляют их светиться.

Эти струи, которые могут достигать скорости сотен тысяч километров в час, известны как объекты Хербига-Аро. Эти объекты, названные в честь астрономов Джорджа Хербига и Гильермо Аро, которые впервые их тщательно изучили, являются важными компонентами процесса рождения звезд.

Анализируя данные ALMA, исследователи идентифицировали несколько компактных источников, испускающих излучение миллиметрового диапазона, известных как объекты Хербига-Аро. Они также обнаружили выбросы угарного газа, связанные с этими объектами. Одним из особенно примечательных объектов является HH 666, который имеет закрученные струи, простирающиеся более чем на 10 световых лет и создающие большие ударные волны при столкновении с окружающей туманностью.

Открытия, сделанные в туманности Киля, дают решающее представление о звездообразовании и эволюции околозвездных и протопланетных дисков. Фотоиспарение из потоков молодых звезд постепенно разрушает столбы, потенциально вызывая их разрушение в течение 100,000 XNUMX–миллиона лет. В результате обнаженные околозвездные диски могут превратиться в протопланетные диски, создавая основу для потенциального формирования планет.

Исследование также предполагает, что, несмотря на суровую радиационную обстановку, в регионе может оставаться достаточно массы пыли, чтобы поддерживать формирование планет. По оценкам исследователей, на планете может остаться от 0.01 до 0.7 солнечной массы материала, обеспечивающего необходимые ингредиенты для рождения планет.

По мере углубления нашего понимания регионов рождения звезд мы получаем ценную информацию о процессах, которые формируют нашу Вселенную. Туманность Киля продолжает оставаться привлекательным местом для астрономов, предлагая заглянуть в загадочный мир звездообразования и потенциальных планетных систем.

FAQ

Что такое объекты Хербига-Аро?

Объекты Хербига-Аро — это яркие туманности, находящиеся внутри более крупных туманностей и связанные с новорожденными звездами. Они образуются, когда струи газа и пыли протозвезд сталкиваются с окружающей туманностью, возбуждая газы и заставляя их светиться.

Как джеты способствуют образованию звезд?

Джеты играют значительную роль в процессе звездообразования. По мере формирования протозвезд падающее вещество нагревается и выбрасывается биполярным потоком вдоль оси вращения протозвезды. Эти струи сталкиваются с газом и пылью в области рождения звезд, создавая ударные волны, которые могут вызвать дальнейшее звездообразование и сформировать окружающую среду.

Могут ли планеты образовываться в регионах рождения звезд?

Да, формирование планет возможно в регионах рождения звезд, таких как туманность Киля. Несмотря на интенсивное излучение и эрозию околозвездных дисков, может остаться достаточно массы пыли, чтобы поддержать формирование планет. Исследование предполагает, что планеты, возможно, уже сформировались или активно формируются внутри туманности Киля.