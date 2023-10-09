Что скрывается под ней: исследование структуры Земли

Центр Земли остается загадочным местом, расположенным почти на 4,000 миль под нашими ногами. Хотя людям удалось пробурить поверхность Земли лишь на 7.6 миль, ученые нашли альтернативные способы изучения ее структуры. Измеряя сейсмические волны, исследователи получили представление о внутреннем составе нашей планеты.

Земля состоит из трех основных слоев: коры, мантии и ядра. Кора, являющаяся самым тонким слоем, составляет всего 1% объема Земли и именно здесь существует вся известная жизнь. Она делится на океаническую кору, расположенную под океанами и состоящую в основном из базальтовых пород, и континентальную кору, которая намного толще и состоит преимущественно из гранита.

Под земной корой находится мантия, составляющая примерно 84% объема Земли. Хотя мантия представляет собой твердую породу, в геологических временных масштабах она ведет себя как жидкость. Верхняя мантия и нижняя мантия имеют разные свойства и простираются на глубину около 1,800 миль. Мантия состоит из различных минералов, наиболее распространенным из которых является бриджманит.

В ядре Земли находится слой расплавленного железа и никеля толщиной 1,400 миль, называемый внешним ядром. Это жидкое море окутывает внутреннее ядро, которое представляет собой твердый железный шар диаметром около 1,520 миль. Движение расплавленного железа во внешнем ядре генерирует магнитное поле Земли.

Ядро Земли сформировалось в результате охлаждения планеты в течение миллиардов лет. Более тяжелые элементы, такие как железо и никель, мигрировали внутрь, образуя ядро. Внутреннее ядро ​​продолжает расти по мере затвердевания железа, но очень медленно. В основном он сохраняется твердым благодаря огромному давлению, оказываемому на него.

Понимание внутренней структуры Земли не только дает представление о ее формировании, но и помогает ученым изучать геологические явления, такие как землетрясения и тектоника плит. С помощью сейсмического анализа и других методов исследователи продолжают раскрывать тайны планеты под нашими ногами.

источники:

- Журнал Смитсоновского института

– Университет Иллинойса Урбана-Шампейн

– Проект Seismin в Университетском колледже Лондона.

– Живая наука

– Геологическая служба США

– Чикагский университет

– Шаттерсток