В поисках инопланетной жизни: обнаружение биосигнатур в атмосферах экзопланет

Астрономы ищут признаки жизни за пределами нашей солнечной системы, и космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) призван сыграть решающую роль в этом поиске. JWST имеет потенциал для обнаружения атмосфер нескольких многообещающих экзопланет, предлагая понимание возможности жизни за пределами Земли. Однако определение того, что можно считать истинным химическим признаком жизни, представляет собой сложную задачу.

Чтобы наблюдать экзопланеты, астрономы сосредотачиваются на звездах-хозяевах и ждут, пока планеты пройдут транзитом или пройдут между звездой и телескопом. По мере прохождения планеты свет звезды проходит через ее атмосферу, вызывая провалы и пики яркости звезды в зависимости от химических веществ, присутствующих в атмосфере. Эти вариации создают химический штрих-код транзитной планеты.

Традиционно ученые искали конкретные газы, такие как кислород или метан, в качестве потенциальных биосигнатур. Однако эти газы также могут образовываться в результате небиологических процессов, что делает их ненадежными индикаторами жизни сами по себе. Вместо этого ученые рассматривают контекст, в котором встречаются эти газы. Например, обнаружение вместе метана и кислорода весьма наводит на мысль о существовании жизни, поскольку сложно производить эти газы в сочетании без биологии.

Мониторинг атмосферы экзопланеты с течением времени также может предоставить ценную информацию. Сезонные колебания концентрации некоторых газов, таких как озон, могут служить отпечатком жизни. Кроме того, ученые разрабатывают агностические биосигнатуры, которые не делают предположений о биохимии инопланетной жизни. Одной из агностических биосигнатур является степень химической «неожиданности» или неравновесия в атмосфере экзопланеты.

Определение биосигнатур инопланетной жизни — сложная задача, требующая осторожности и тщательного анализа. Продолжая исследовать атмосферу экзопланет с помощью JWST и других инструментов, ученые надеются обнаружить первые намеки на жизнь за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех / Р. Хёрт, Т. Пайл (IPAC)

– НАСА, ЕКА, ККА, STSCI, Джозеф Олмстед (STSCI)