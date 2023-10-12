Моделирование вулканической активности на экзопланетах: ключ к пониманию их внутреннего строения

Новое исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде, НАСА Годдарда, Американского университета и Университета Мэриленда, направлено на то, чтобы смоделировать, как будет выглядеть вулканическая активность на экзопланете вокруг звезды, похожей на Солнце. Вулканическая активность имеет большое значение, поскольку она предоставляет косвенный способ узнать о геологии под поверхностью экзопланеты.

Вулканы выбрасывают материалы из недр планеты, в том числе в атмосферу. Следовательно, любой телескоп, который сможет сделать снимки атмосферы вулканической экзопланеты, сможет предоставить ценную информацию о ее составе. В настоящее время лишь несколько телескопов, таких как Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), способны обнаруживать атмосферы экзопланет. Однако эти телескопы могут обнаруживать только атмосферы вокруг красных карликов, а не солнцеподобных звезд.

Телескоп LUVOIR, который все еще находится на стадии разработки, может изменить ситуацию. LUVOIR может напрямую отображать атмосферы экзопланет размером с Землю, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд на расстоянии около 1 астрономической единицы (а.е.). Это означает, что LUVOIR потенциально может обнаружить вулканическую активность на этих экзопланетах и ​​дать представление об их внутреннем составе.

Чтобы расшифровать данные, полученные телескопами, исследователям необходимо иметь представление о спектрах и характеристиках объектов, которые они наблюдают. Земля, будучи одним из наиболее изученных объектов во Вселенной, служит ценным справочным материалом. Ученые могут смоделировать то, как атмосфера Земли будет выглядеть для таких телескопов, как LUVOIR, и использовать эту информацию для интерпретации данных с других экзопланет.

Извержения вулканов выбрасывают в атмосферу аэрозоли, которые могут влиять на спектральные показания различных элементов, таких как водяной пар и озон. Наблюдение изменений в спектральных диапазонах этих элементов за период наблюдений могло указывать на наличие вулканической активности на экзопланете.

Кроме того, наличие диоксида серы (кислотных дождей) в атмосфере экзопланеты является еще одним индикатором вулканической активности. Хотя диоксид серы имеет относительно короткий срок службы, он постоянно выбрасывается в атмосферу при извержениях вулканов.

Понимание влияния вулканической активности на атмосферу экзопланет имеет решающее значение для разгадки тайн их недр. Моделируя эти сценарии, ученые смогут лучше интерпретировать данные, полученные будущими телескопами, такими как LUVOIR, и потенциально открыть новые сведения о геологии и составе экзопланет.

источники:

– Калифорнийский университет Риверсайд

– НАСА Годдард

– Американский университет

– Университет Мэриленда