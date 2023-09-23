Как человеческий мозг приспосабливается к цветам на других планетах

Человеческий мозг обладает невероятной способностью адаптироваться к различным условиям освещения, что позволяет нам воспринимать цвета как «нормальные», даже когда мы носим затемненные солнцезащитные очки или когда мы стареем и наши глаза становятся более желтыми. Однако что произошло бы, если бы мы подверглись воздействию цветов в совершенно незнакомой среде, например, на другой планете? По мнению экспертов, наш мозг, скорее всего, со временем приспособится воспринимать эти цвета как более нейтральные.

Майкл Вебстер, специалист по когнитивному зрению, предполагает, что каким бы ни был преобладающий цвет на другой планете, астронавтам она в конечном итоге покажется серой. Например, если бы люди отправились на Марс, Красная планета постепенно стала бы выглядеть коричневой или серой, а не красной. Марсианское небо, которое нам кажется охристым, исследователям космоса стало бы казаться более голубым, хотя и не таким синим, как на Земле.

Однако восприятие цветов на других планетах будет зависеть от доминирующих цветов как атмосферы, так и ландшафта. На настройку мозга будет влиять взаимосвязь между светом, проходящим через атмосферу, и цветами окружающей среды. В сценарии, где на экзопланете была бы фиолетовая растительность и золотое небо, мозг мог бы адаптироваться по-другому.

Реакция мозга на цвет зависит не только от оттенка, но и от интенсивности. Если окружающая среда имеет ограниченную цветовую палитру, мозг становится более чувствительным к тонким изменениям оттенков. Со временем размытые цвета будут восприниматься как более яркие, и наоборот.

Пока астронавты ждут адаптации к новой планете, есть возможность создать устройство, которое автоматически фильтрует и подстраивает под них окружающую среду. Дерья Аккайнак, инженер и океанограф, в настоящее время работает над компьютерным алгоритмом под названием «Sea-thru», который корректирует подводные изображения так, чтобы они выглядели так, как будто они были сняты на суше. Исправляя фильтрацию синего цвета, вызванную водой, алгоритм предлагает новый взгляд на подводную среду.

Хотя процесс адаптации к цветам на чужой планете остается неопределенным до тех пор, пока люди на самом деле не посетят ее, опыт в глубоком море может дать приблизительное представление. В отсутствие красного света подводные глубины кажутся желтыми, создавая странное и незнакомое визуальное впечатление.

В заключение отметим, что человеческий мозг обладает замечательной способностью адаптироваться к восприятию цветов в различных средах. При воздействии незнакомых цветов на других планетах наш мозг, скорее всего, со временем приспособится воспринимать их как более нейтральные, причем в этой адаптации играют роль такие факторы, как доминирующие цвета атмосферы и ландшафта. Кроме того, на восприятие цвета мозгом влияют как оттенок, так и интенсивность. Пока астронавты адаптируются, есть возможность разработать устройства, которые автоматически фильтруют и подстраивают под них окружающую среду. Глубокое море дает представление о том, как мозг может реагировать на незнакомые цветовые палитры.

источники:

– Живая наука