Миссия НАСА OSIRIS-REx обнаружила обильный астероидный материал

Команда OSIRIS-REx в НАСА испытывает положительный сюрприз, поскольку они курируют образцы, полученные с астероида Бенну. Первоначальный анализ показывает, что количество астероидного материала значительно больше, чем ожидалось. Это неожиданное изобилие взволновало научное сообщество, поскольку открывает уникальную возможность для углубленного изучения.

Сняв крышку научного контейнера, исследователи обнаружили множество материала за пределами головы TAGSAM, где хранится большая часть материала Бенну. Кристофер Снид, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx в Космическом центре имени Джонсона НАСА, выразил энтузиазм по поводу неожиданного богатства материала, заявив: «За пределами главы TAGSAM есть много материала, который интересен сам по себе. Это действительно потрясающе — иметь там весь этот материал».

В настоящее время команда проводит «быстрый» анализ первого образца, собранного за пределами головки TAGSAM. Этот анализ позволит лучше понять природу материала Бенну и определит ожидания относительно предстоящих результатов. Для анализа образца будут использоваться различные инструменты, в том числе сканирующий электронный микроскоп, инфракрасные измерения и рентгеновская дифракция.

Предстоящие недели будут заняты исследователями, поскольку они перенесут головку TAGSAM в специальный перчаточный ящик для разборки. Целью этого сложного процесса является обнаружение объемного образца внутри, что позволяет более полно понять собранный материал. Миссия OSIRIS-REx, которая впервые успешно собрала образцы с астероида, привлекла значительное внимание.

Бенну, астероид, с которого были получены образцы, имеет огромное научное значение. Его древняя природа дает ценную информацию о раннем формировании нашей солнечной системы и условиях, которые привели к созданию таких планет, как Земля. Благодаря своему богатому углеродом составу Бенну потенциально может содержать органические молекулы и аминокислоты, которые могут дать ключ к разгадке происхождения жизни. Более того, близость Бенну к Земле делает его объектом большого интереса, поскольку он имеет относительно высокую вероятность столкновения с нашей планетой в конце 22 века.

Источники: НАСА, Earth.com.