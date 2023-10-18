Предполагаемый метеор упал на север Мельбурна, вызвав мощный взрыв и вспышку света

Предполагаемый метеор упал на севере Мельбурна, вызвав мощный взрыв и ослепительную вспышку света. Событие, произошедшее 18 октября 2023 года, вызвало трепет у жителей и подняло вопросы об уязвимости Земли для небесных объектов.

На видеозаписи запечатлен напряженный момент, когда метеор вошел в атмосферу Земли, образовав огненную полосу по небу, прежде чем врезаться в землю. В результате удара возникла ударная волна и яркая вспышка света, осветившая окрестности.

Хотя точное место удара еще не установлено, свидетели сообщили, что слышали громкий взрыв и чувствовали дрожь земли. Власти с тех пор начали расследование, чтобы определить место падения и оценить масштабы причиненного ущерба.

Метеоры — это осколки камня или металла из космоса, которые попадают в атмосферу Земли и сгорают из-за трения. Эти космические объекты часто называют падающими звездами, если смотреть с Земли. Хотя большинство метеоров сгорают полностью и не представляют никакой угрозы, более крупные метеоры потенциально могут достичь земли и нанести ущерб при ударе.

События, подобные тому, что произошло в Мельбурне, служат напоминанием о частых столкновениях Земли с космическим мусором. Хотя удары метеоритов относительно редки и вероятность причинения значительного ущерба или травм невелика, они напоминают нам о необъятности и непредсказуемости космоса.

источники:

– Ежедневная почта Австралии