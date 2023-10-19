Изучение сохранившихся деревьев для понимания риска землетрясений на северо-западе Тихого океана

Исследователи из Центра изучения землетрясений Геологической службы США и Университета Аризоны используют сохранившиеся деревья на северо-западе Тихого океана, чтобы получить представление о риске землетрясений в регионе. Команда собрала деревья, которые, как предполагалось, погибли во время сильных землетрясений вдоль линий разломов в районе Пьюджет-Саунд. Анализируя годичные кольца, они определили всплеск углерода-14, датируемый 774-75 годами нашей эры. Подсчитав до последнего кольца на деревьях, они определили, что деревья погибли между 923 и 924 годами. Это говорит о том, что оба разлома вызвали землетрясения одновременно, что связывает два разлома и указывает на более высокий риск землетрясений в этом районе, чем считалось ранее.

Это исследование дает ценную информацию о сейсмической активности на северо-западе Тихого океана и помогает ученым лучше понять линии разломов региона и риск землетрясений. Изучая геологические данные, исследователи могут собирать информацию о прошлых землетрясениях и использовать ее для прогнозирования будущих событий. Понимание риска землетрясений имеет жизненно важное значение для разработки эффективных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и создания устойчивой инфраструктуры.

Источник: Геологическая служба США, Университет Аризоны.

Восстановление зубной эмали

Зубная эмаль — самое твердое вещество, вырабатываемое организмом, но если она разрушается, в настоящее время невозможно ее восстановить. Однако исследователи из Вашингтонского университета сделали захватывающее открытие, которое может произвести революцию в восстановлении зубов. Они нашли способ превращать стволовые клетки в амелобласты — клетки, ответственные за выработку зубной эмали. Это стимулирует выработку рудиментарной эмали, что потенциально может привести к развитию «живых пломб» для заполнения полостей настоящей эмалью.

В будущем эти результаты могут также помочь в выращивании выращенных в лаборатории зубов, которые смогут заменить утраченные или серьезно поврежденные зубы. Это обеспечит более естественное и долговечное решение по сравнению с традиционными зубными имплантатами или зубными протезами. Способность регенерировать зубную эмаль значительно улучшит здоровье зубов и качество жизни многих людей.

Источник: Вашингтонский университет.

Деньги народу

Отсутствие денег является основной причиной бездомности. Чтобы изучить влияние денежной помощи на бездомность, исследователи из Университета Британской Колумбии провели исследование, в ходе которого они предоставили единовременный безусловный денежный перевод в размере 7,500 канадских долларов 50 людям, испытывающим бездомность. Исследование показало, что получатели денежных переводов тратят больше средств на предметы первой необходимости, такие как еда, аренда и транспорт. Кроме того, в течение года они проводили меньше дней в приютах и ​​больше дней в стабильных помещениях.

В этом исследовании подчеркиваются потенциальные преимущества предоставления прямой денежной помощи лицам, оказавшимся бездомными. Решая основную проблему финансовой нестабильности, можно улучшить личное благосостояние и уменьшить зависимость от временного жилья. Необходимы дальнейшие исследования для изучения различных подходов к решению проблемы бездомности и разработки более эффективных стратегий оказания значимой поддержки тем, кто в ней нуждается.

Источник: Университет Британской Колумбии.

Скорость почты и явка избирателей

Голосование по почте становится все более популярным, особенно в таких штатах, как Орегон и Вашингтон, где жителям легче голосовать. Исследователь из Университета штата Вашингтон изучил, как скорость местной почтовой службы может повлиять на явку избирателей, особенно в штатах с более строгими законами о голосовании. Исследование показало, что эффективная местная почтовая служба увеличивает вероятность голосования отдельных лиц, особенно в районах с более строгими правилами голосования.

Результаты подчеркивают важность эффективной системы доставки почты для обеспечения своевременной доставки бюллетеней и возможности их подсчета. Поскольку голосование по почте становится все более распространенным, крайне важно устранить любые барьеры, которые могут помешать людям участвовать в демократическом процессе. Усилия по повышению эффективности почтовых услуг и оптимизации процесса голосования могут помочь повысить явку избирателей и гарантировать, что голос каждого будет услышан.

Источник: Университет штата Вашингтон.

Прогноз погоды на северо-западе Тихого океана

Исследователи из Портлендского государственного университета использовали компьютерные модели и машинное обучение для прогнозирования будущих погодных условий на северо-западе Тихого океана в условиях нынешней траектории глобального потепления. Удивительно, но исследователи обнаружили, что более крупные закономерности атмосферной циркуляции, влияющие на местную погоду, не должны существенно меняться, особенно зимой. Это означает, что погодные условия, которые мы наблюдаем в регионе, могут не претерпеть существенных изменений, несмотря на потепление планеты.

Однако важно отметить, что это исследование сосредоточено на более крупных погодных условиях, а локальные воздействия, такие как волны тепла, штормы и экстремальные погодные явления, могут по-прежнему возникать чаще в будущем из-за изменения климата. Понимание потенциального воздействия изменения климата на региональные погодные условия имеет важное значение для разработки стратегий по смягчению его последствий.

Источник: Портлендский государственный университет.