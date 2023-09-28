Урожайная луна: уникальное суперлуние

Урожайная луна, последняя суперлуна в году, взойдет в четверг и достигнет своего пика в пятницу. Хотя в этом году уже было три суперлуны, включая голубую луну, урожайная луна выделяется своей уникальностью.

Урожайная луна — это ближайшее полнолуние к осеннему равноденствию, которое произошло 23 сентября в северном полушарии. Это равноденствие знаменует собой начало осени, а также время, когда урожай многих культур достигает своего пика. Урожайная луна восходит почти в то же время, что и закат, несколько вечеров подряд, что приводит к обильному лунному свету рано вечером.

Обычно Луна восходит примерно на 50 минут позже каждый день в ходе своего цикла. Однако во время урожайной луны эта задержка каждую ночь сокращается до меньшего интервала. На севере США задержка составляет от 15 до 20 минут, а в Канаде и Европе — всего на 10–20 минут позже. Эта уникальная особенность урожайной луны традиционно помогала фермерам и командам собирать урожай, обеспечивая несколько дополнительных вечеров лунного света, отсюда и ее название.

В четверг, 28 сентября, урожайная луна появится сразу после захода солнца и достигнет своего пика в пятницу в 5:57 утра по восточному времени (09:57 по Гринвичу). НАСА рекомендует использовать бинокль с минимальным увеличением 7, хотя более высокое увеличение обеспечит больше деталей. Полная Луна будет в самой высокой точке и ближе всего к Земле, испытывая «лунный перигей», что делает ее суперлуной.

Урожайная луна имеет оттенок оранжевого и красного и кажется больше и ярче, чем другие полнолуния, из-за оптической иллюзии вблизи горизонта. Когда луна находится вблизи горизонта, ее свет проходит через большее количество атмосферных частиц, которые рассеивают синий свет и позволяют красному свету достичь наших глаз.

Урожайная луна празднуется во многих культурах мира, в том числе в Китае и Южной Корее. В Китае фестиваль середины осени под названием Чжунцю Цзе отмечается семейными встречами, созерцанием луны и обменом лунными пряниками. В Южной Корее Фестиваль Урожайной Луны, известный как Чусок, является национальным праздником, когда люди отправляются в дома своих предков и родителей, чтобы отпраздновать осенний урожай.

Древний фольклор также связывает урожайную луну с верой в то, что мороз, возникающий при ее свете, не повредит фруктовые почки и цветы, в отличие от мороза в темноте луны.

источники:

- Фермерский альманах

- НАСА