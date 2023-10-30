Небесное шоу: редкое явление «кометы дьявола» в ночном небе

В следующем году должно произойти экстраординарное астрономическое событие, когда Земля примет долгожданного гостя из дальних уголков нашей солнечной системы. Астрономы в восторге от того, что огромная «дьявольская комета», официально названная 12P/Понс-Брукс, впервые за более чем 70 лет приближается к Земле. Свое своеобразное прозвище эта комета получила из-за характерного образования двух «рогов», состоящих из льда и газа, которые придают ей заманчивый и загадочный вид.

В отличие от большинства комет, 12P/Понс-Брукса демонстрирует беспрецедентный уровень яркости, очаровывая как экспертов, так и широкую публику. Обычно яркость комет постепенно увеличивается по мере приближения к Солнцу, поскольку жара заставляет их лед превращаться в газ, создавая культовый кометный хвост. Однако именно этот небесный странник бросил вызов условностям, вызвав два замечательных извержения, последнее из которых произошло в начале этого месяца. Эти замечательные вспышки превратили 12P/Pons-Brooks из тусклого пятнышка, видимого только в мощные телескопы, в потрясающее зрелище, которое потенциально можно наблюдать в бинокль или даже невооруженным глазом.

Загадочная форма комы кометы — туманного облака, окутывающего ее ядро, — возбудила любопытство астрономов. Его уникальный контур, напоминающий пару «дьявольских рогов», стал отличительной чертой этого необыкновенного посетителя из глубин космоса. Доктор Элиот Херман, профессор на пенсии и заядлый астроном, задается вопросом, будут ли будущие извержения вызывать подобные роговые проявления, добавляя больше интриги этому и без того захватывающему событию.

Долгожданный момент, когда можно будет увидеть 12P/Понс-Брукс, совпадет с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 года, которое пройдет через Мексику, США и Канаду. Ожидается, что когда 21 апреля 2024 года комета достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу, она проявит ошеломляющую яркость. Впоследствии, 2 июня 2024 года, комета максимально приблизится к Земле, предоставив ученым и широкой публике уникальную возможность наблюдать это необычное небесное явление.

Хотя прозвище «дьявольская комета» может вызвать чувство трепета, эксперты уверяют нас, что 12P/Понс-Брукс не представляет никакой угрозы для нашей планеты. Эта комета типа Галлея, диаметр которой оценивается как минимум в 17 километров (10.5 миль), движется по предсказуемой орбите, посещая Землю каждые 71 год. Его нечастое появление, а также ограниченные технологические возможности прошлого объясняют, почему он остается относительно неизвестным широкой публике.

Однако теперь нам предоставляется замечательный шанс стать свидетелями впечатляющего космического балета, напоминающего нам о присущем нам увлечении просторами Вселенной. Как прекрасно выразился доктор Герман: «События в небе затрагивают всех нас историческим образом. Стоит выйти туда, просто посмотреть на это и испытать благоговение».

Часто задаваемые вопросы

Почему комету называют «дьявольской кометой»? Прозвище кометы «дьявольская комета» связано с уникальным образованием двух «дьявольских рогов», состоящих из льда и газа. Когда комета пройдет мимо Земли? Комета приблизится к Земле на максимальное расстояние 2 июня 2024 года, что совпадет с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 года. Стоит ли нам беспокоиться по поводу кометы? Эксперты уверяют, что 12P/Pons-Brooks не представляет угрозы для человечества. Что делает комету 12P/Понс-Брукса уникальной среди других комет? 12P/Pons-Brooks претерпела два крупных извержения, вызвавших значительное увеличение яркости, что является относительно редким явлением для комет. Как часто 12P/Понс-Брукс посещает Землю? 12P/Pons-Brooks следует по орбите, приближающей ее к Земле каждые 71 год.