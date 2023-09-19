Северное сияние в Ирландии и Северной Ирландии: захватывающее природное зрелище

Если вы когда-нибудь хотели стать свидетелем захватывающего дух явления северного сияния, вам не обязательно отправляться в Исландию или на Аляску. Ирландия и Северная Ирландия предлагают потрясающие проявления северного сияния, окрашивающие ночное небо в яркие зеленые, розовые, голубые и пурпурные цвета. Хотя облака иногда могут загораживать обзор, ясные ночи с необходимой солнечной активностью могут дать представление об этом естественном световом шоу.

Лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Ирландии включают северное побережье Северной Ирландии, побережье Антрима, Ко-Мейо на западном побережье, Эшборн в Ко-Мите и, возможно, район Дублина во время сильных сияний. Однако наблюдения не гарантированы, и предстоящее равноденствие 23 сентября может дать больше шансов из-за условий магнитного поля Земли и наклона планеты в это время.

Процесс полярных сияний начинается с солнечных вспышек — извержений на Солнце, которые выбрасывают в космос миллиарды тонн радиации. Эти частицы достигают атмосферы Земли примерно через два дня, где некоторые из них попадают в магнитное поле планеты и притягиваются к Северному и Южному полюсам. Столкнувшись с атомами и молекулами в атмосфере, они создают яркие цвета северного сияния.

Ясное небо и минимальное световое загрязнение имеют решающее значение для наблюдения за полярным сиянием. Жизнь вдали от больших и малых городов дает больше шансов увидеть основные экспонаты, хотя сообщалось, что даже из Дублина открываются захватывающие виды. Астрономия Ирландии управляет службой оповещения о полярных сияниях, предсказывая, когда произойдут солнечные взрывы и когда ожидается, что частицы достигнут атмосферы Земли.

Следующие несколько лет особенно благоприятны для наблюдения за северным сиянием, поскольку солнечная активность достигнет пика в 2025 году. Однако погодные условия могут создавать проблемы: облачное небо часто затрудняет обзор. Несмотря на это, бывают ясные ночи, дающие возможность испытать это впечатляющее природное явление.

Источники: журнал Astronomy Ireland.