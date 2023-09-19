Магия северного сияния: где и когда увидеть захватывающее зрелище в Ирландии

Красоту северного сияния, завораживающего шоу естественного света, можно увидеть во многих местах Ирландии и Северной Ирландии. Хотя нет никакой гарантии увидеть это потрясающее явление, предстоящее равноденствие 23 сентября может увеличить ваши шансы увидеть его. Дэвид Мур, редактор журнала Astronomy Ireland, объясняет, что во время равноденствия условия магнитного поля Земли и наклон планеты могут привести к появлению полярного сияния. Однако это не гарантирует обнаружения; это только увеличивает вероятность.

Лучшими местами, где можно увидеть северное сияние в Ирландии, являются сельские районы северного побережья Северной Ирландии и Мейо из-за их близости к Атлантическому океану. Отсутствие городских огней в этих регионах обеспечивает более четкое представление о полярном сиянии. Однако чистое небо необходимо для обнаружения огней, независимо от местоположения в стране.

Процесс полярных сияний начинается с солнечных вспышек — извержений на Солнце, которые выбрасывают в космос миллиарды тонн радиации. Эти заряженные частицы попадают в атмосферу Земли примерно через два дня, а некоторые попадают в магнитное поле Земли, создавая северное сияние при столкновении с атмосферными газами. Интенсивность огней зависит от активности частиц и в редких случаях может распространяться дальше на юг, чем обычно.

Чтобы максимизировать свои шансы увидеть северное сияние, крайне важно держаться подальше от искусственных огней, поскольку они могут затмить обзор. Проживая в городе, видимость огней может быть ограничена только основными дисплеями. Однако из мест в сельской местности на севере, где нет яркого света, открывается великолепный вид на полярное сияние.

Астрономия Ирландии предоставляет службу оповещения о полярных сияниях, чтобы предсказывать и информировать общественность о потенциальных наблюдениях. Оповещения включают информацию об ожидаемой активности в небе, включая полярное сияние. Северное сияние может появиться в любое время ночи, продолжительность которого варьируется от нескольких часов до всей ночи.

Облачный покров может затруднить обзор огней, поэтому чистое небо идеально подходит для того, чтобы стать свидетелем этого впечатляющего зрелища. К счастью, ближайшие несколько лет считаются благоприятными для того, чтобы увидеть северное сияние, поскольку ожидается, что солнце достигнет пика активности в 2025 году.

Источники: журнал Astronomy Ireland.