Миллионы жителей Америки станут свидетелями впечатляющего кольцевого солнечного затмения

14 октября должно произойти замечательное астрономическое событие, которое порадует миллионы людей в Америке ошеломляющим солнечным затмением. Если позволят погодные условия, наблюдатели станут свидетелями прохождения Луны прямо перед Солнцем. Это кольцевое солнечное затмение будет видно по траектории, проходящей через части Соединенных Штатов, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна располагается между Землей и Солнцем, частично закрывая лицо Солнца во время его прохождения. Что отличает этот тип затмения, так это то, что Луна находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней, в результате чего она не полностью закрывает Солнце. Вместо этого он выглядит как темный диск, наложенный на большую яркую грань Солнца, создавая эффект огненного кольца.

Затмение начнется в 9:13 утра по тихоокеанскому времени (12:13 вечера по восточному времени/1613:XNUMX по Гринвичу) в Орегоне, а затем распространится на такие штаты, как Калифорния, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Техас в Соединенных Штатах. Затем он продолжит свой путь через Мексику, Гватемалу, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Колумбию и Бразилию и в конечном итоге закончится на закате в Атлантическом океане. Хотя максимальное затемнение Солнца произойдет на пути в Соединенных Штатах, люди в большей части Северной Америки, Центральной Америки и Южной Америки все равно смогут стать свидетелями затмения в меньшей форме.

С точки зрения Земли Луна будет казаться почти такой же большой, как Солнце, потому что она намного ближе к нашей планете. Диаметр Луны составляет примерно 2,159 миль (3,476 км), диаметр Солнца — около 865,000 1.4 миль (7,918 миллиона км), а диаметр Земли — 12,742 миль (XNUMX км).

Очень важно уделять первоочередное внимание безопасности при наблюдении солнечного затмения. Прямой взгляд на солнце без надлежащей защиты глаз может привести к серьезной травме глаз. Поскольку во время кольцевого солнечного затмения солнце никогда не закрывается полностью, специальная защита глаз имеет решающее значение. Настоятельно рекомендуется использовать безопасные солнцезащитные очки или портативный солнечный наблюдатель, однако обычных солнцезащитных очков недостаточно.

Солнечные затмения отличаются от лунных тем, что последнее происходит, когда Земля блокирует доступ солнечного света к Луне, делая ее тусклой и, возможно, приобретающей красноватый оттенок. Лунные затмения видны на большей территории Земли по сравнению с солнечными затмениями.

Наблюдение кольцевого солнечного затмения — это впечатляющий опыт, напоминающий нам о чудесах Вселенной. Как всегда, при наблюдении этого небесного явления уделите приоритетное внимание безопасности и используйте соответствующие средства защиты глаз.

источники:

- НАСА

– Космос.com