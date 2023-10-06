Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА готовится запустить космический корабль «Психея» с миссией по исследованию богатого металлами астероида под названием «Психея». Эта миссия важна, поскольку предыдущие миссии по исследованию астероидов были сосредоточены на каменистых или ледяных объектах, тогда как Психея состоит в основном из металла. Изучая астероид вблизи, ученые надеются получить представление о формировании Земли и других планет нашей Солнечной системы.

Запуск миссии Psyche запланирован на 12 октября 2021 года. Космический корабль будет доставлен ракетой SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39A в Космическом центре НАСА Кеннеди во Флориде. Первоначально миссию планировалось запустить 5 октября, но из-за проблемы с двигателями для ее решения потребовалась недельная задержка.

После запуска «Психея» преодолеет около 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь главного пояса астероидов, где в конце июля 2029 года выйдет на орбиту астероида «Психея». Космический корабль проведет около двух лет на орбите астероида, фотографируя, картируя поверхность, и сбор данных для определения его состава.

Астероид Психея, названный в честь греческой богини души, имеет ширину около 173 миль и вращается вокруг Солнца во внешней части главного пояса астероидов. Считается, что это обнаженное ядро ​​планетезимали, строительного блока планеты. Сильные столкновения на раннем этапе формирования Солнечной системы могли разрушить ее внешний слой.

Космический корабль «Психея» оснащен магнитометром, гамма- и нейтронным спектрометром, а также мультиспектральным имидж-сканером для изучения астероида. Он будет искать свидетельства древнего магнитного поля, определять химические элементы астероида и предоставлять информацию о его минеральном составе.

Миссия «Психея» столкнулась с задержками и проблемами, ее ориентировочная стоимость составляет 1.2 миллиарда долларов. Первоначально его запуск планировался на 2022 год, но был отложен из-за проблем с летным программным обеспечением и испытательным оборудованием. В октябре 2022 года НАСА объявило, что миссия возобновилась после решения проблем с персоналом и связью, которые привели к задержке.

Миссия «Психея» предлагает уникальную возможность понять ядро ​​нашей планеты и формирование каменистых планет в нашей Солнечной системе. Это могло бы дать ценную информацию об истории и хаотичной эволюции нашей солнечной системы.

Источники: НАСА, SpaceNews.