Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА готовится запустить космический корабль «Психея» с миссией по исследованию богатого металлами астероида под названием «Психея». Эта миссия важна, поскольку предыдущие миссии по исследованию астероидов были сосредоточены на каменистых или ледяных объектах, тогда как Психея состоит в основном из металла. Изучая астероид вблизи, ученые надеются получить представление о формировании Земли и других планет нашей Солнечной системы.
Запуск миссии Psyche запланирован на 12 октября 2021 года. Космический корабль будет доставлен ракетой SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39A в Космическом центре НАСА Кеннеди во Флориде. Первоначально миссию планировалось запустить 5 октября, но из-за проблемы с двигателями для ее решения потребовалась недельная задержка.
После запуска «Психея» преодолеет около 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь главного пояса астероидов, где в конце июля 2029 года выйдет на орбиту астероида «Психея». Космический корабль проведет около двух лет на орбите астероида, фотографируя, картируя поверхность, и сбор данных для определения его состава.
Астероид Психея, названный в честь греческой богини души, имеет ширину около 173 миль и вращается вокруг Солнца во внешней части главного пояса астероидов. Считается, что это обнаженное ядро планетезимали, строительного блока планеты. Сильные столкновения на раннем этапе формирования Солнечной системы могли разрушить ее внешний слой.
Космический корабль «Психея» оснащен магнитометром, гамма- и нейтронным спектрометром, а также мультиспектральным имидж-сканером для изучения астероида. Он будет искать свидетельства древнего магнитного поля, определять химические элементы астероида и предоставлять информацию о его минеральном составе.
Миссия «Психея» столкнулась с задержками и проблемами, ее ориентировочная стоимость составляет 1.2 миллиарда долларов. Первоначально его запуск планировался на 2022 год, но был отложен из-за проблем с летным программным обеспечением и испытательным оборудованием. В октябре 2022 года НАСА объявило, что миссия возобновилась после решения проблем с персоналом и связью, которые привели к задержке.
Миссия «Психея» предлагает уникальную возможность понять ядро нашей планеты и формирование каменистых планет в нашей Солнечной системе. Это могло бы дать ценную информацию об истории и хаотичной эволюции нашей солнечной системы.
Источники: НАСА, SpaceNews.