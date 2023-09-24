Миссия НАСА OSIRIS-REx доставит домой образец астероида

После семилетней миссии космический корабль НАСА OSIRIS-REx должен вернуться на Землю и доставить первый в истории образец астероида, собранный в космосе. Космический корабль был запущен в 2016 году с целью захвата камней с астероида Бенну, расположенного на расстоянии 200 миллионов миль.

Космический корабль выпустит капсулу, содержащую почти девять унций камня и почвы, возраст которой, как полагают, составляет 4.5 миллиарда лет. В воскресенье капсула будет сброшена над полигоном Дагуэй в штате Юта, а ее приземление запланировано в пустыне Юты в 10:55 по восточному времени.

Значение этого образца заключается в его потенциале произвести революцию в нашем понимании происхождения Солнечной системы. Николь Ланнинг, ведущий куратор образцов OSIRIS-REx, объясняет, что изучение этих образцов даст неоценимую информацию о том, как сформировалась наша Солнечная система, и о возможности жизни за пределами Земли.

Чтобы обеспечить сохранность образцов и предотвратить органическое загрязнение, в здании 31 Космического центра Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, была построена сверхчистая комната. Это предприятие похоже на то, которое использовалось для обработки лунных камней Аполлона.

У ученых со всего мира будет возможность изучить эти образцы и исследовать новые научные вопросы, на которые остаются без ответа существующие образцы на Земле. С ожидаемым распространением образцов среди более широкого научного сообщества ожидается множество прорывных открытий.

Эта миссия — не первая попытка НАСА осуществить миссию по возвращению образцов. В 2004 году у миссии Genesis произошел отказ парашюта, и она разбилась в штате Юта, в результате чего были обнаружены некоторые поврежденные образцы. Два года спустя миссия Stardust успешно приземлилась после сбора образцов кометы Wild 2 и межзвездной пыли.

В целом, успех миссии OSIRIS-REx представляет собой захватывающую веху в освоении космоса и потенциально может изменить наше понимание Вселенной.

источники:

- ABC News