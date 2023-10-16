Отголоски истории: солнечное затмение появилось над каньоном Чако

14 октября 2023 года завораживающее солнечное затмение, известное как «огненное кольцо», появилось на 4 минуты 48 секунд над национальным парком культуры Чако в Нью-Мексико. Это редкое небесное событие отразило древние традиции народа Пуэбло, населявшего этот регион между 850 и 1250 годами нашей эры. Каньон Чако с его отметками солнцестояния, равноденствия и лунного цикла не только является домом для некоторых из старейших известных наблюдателей за солнцем, но и также хранятся петроглифы, изображающие прошлые затмения.

Посетители каньона Чако столкнулись с гонкой на время, поскольку в каньоне было доступно всего 150 парковочных мест. Многие нетерпеливые охотники за затмениями прибыли рано утром и направились по темной грунтовой дороге, чтобы стать свидетелями небесного зрелища. Несмотря на пробки и ухабистые дороги, путешествие перенесло их в прошлое, удалив все следы современного мира.

Древняя цивилизация Пуэбло во время своего расцвета была свидетелем нескольких затмений, и один особенно интригующий образец наскального искусства, известный как «Скала Солнца», изображает полное солнечное затмение 1097 года. Замысловатая резьба на валуне напоминает солнечную корону во время затмение, и ученые полагают, что оно представляет собой то, что видели жители Пуэбло 11 июля 1097 года, во время полного события продолжительностью 5 минут и 1 секунда.

По мере того как частичное затмение прогрессировало, освещение в каньоне резко менялось, а тени, отбрасываемые неровными краями каньона и древними постройками, становились нечеткими. Наблюдатели, собравшиеся у огромной кива в Каса Ринконада, увидели завораживающее зрелище «огненного кольца» с четками Бейли, видимыми по обе стороны от кольцевого пространства. Для тех, кому посчастливилось стать свидетелями этого события, оно стало кульминацией давних амбиций и глубокого чувства связи с древними традициями и историей каньона Чако.

Дом Ринконада в каньоне Чако, с его точным расположением по сторонам света, стал идеальным местом для астрофотографа Майка Шоу. Он организовал семинар по съемке «огненного кольца» и описал чувство глубокой принадлежности. По мере развития затмения температура заметно падала, и обычно тихий каньон наполнялся песнями птиц.

Следующее полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из каньона Чако, ожидается не раньше 3 июля 2866 года, но отголоски истории будут продолжать резонировать во времени, связывая будущие поколения с небесными чудесами, которые пережили их предки.

Источники: Space.com (Гилл Картер, Джейми Картер)