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Новый спутниковый снимок показывает кольцевое солнечное затмение «огненного кольца»

ByВики Ставропулу

Октябрь 18, 2023
Новый спутниковый снимок показывает кольцевое солнечное затмение «огненного кольца»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало спутниковый снимок кольцевого солнечного затмения «Огненное кольцо», на котором видно, как его тень падает на юго-восточное побережье Техаса. Это небесное явление произошло, когда Луна выровнялась с Солнцем и Землей, в результате чего лунная тень окутала сияющие лучи Солнца.

Изображение было получено во время затмения с помощью EPIC (Камеры полихроматической визуализации Земли) НАСА на борту DSCVR (Обсерватории глубокого космического климата), которая расположена в точке Лагранжа 1. Интересно, что Индийская организация космических исследований также отправила к нам солнечный зонд Aditya L1. то же место.

Кольцевое затмение — это когда Луна движется перед Солнцем, но остается на расстоянии от Земли, что предотвращает полное затмение. Из-за этого относительного расстояния Луна на небе казалась меньше, создавая потрясающее красно-оранжевое кольцо по краям Солнца, отсюда и название «Огненное кольцо».

Следующее кольцевое солнечное затмение, видимое из Соединенных Штатов, запланировано на 21 июня 2039 года. Однако ожидается, что предстоящее полное солнечное затмение затемнит небо от Техаса до штата Мэн в понедельник, 8 апреля 2024 года.

источники:
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

By Вики Ставропулу

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