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Влияние физиологии фитопланктона на атмосферу и климат

ByВики Ставропулу

Октябрь 13, 2023
Влияние физиологии фитопланктона на атмосферу и климат

Фитопланктон, микроскопические фотосинтезирующие организмы, обитающие в океане, играют значительную роль в глобальном углеродном цикле и климате Земли. Недавнее исследование показало, что изменения в физиологии фитопланктона, особенно в потреблении питательных веществ, могут оказывать глубокое влияние на химический состав океана и даже атмосферы. Эти результаты показывают, что различия в физиологии морского фитопланктона могут влиять на глобальные климатические условия.

Рост фитопланктона зависит не только от углерода, но и от таких важных питательных веществ, как азот и фосфор. Относительные пропорции этих элементов в фитопланктоне, известные как стехиометрия, имеют решающее значение для их клеточных функций и связаны с климатическими процессами, такими как круговорот питательных веществ, океанический углеродный насос и реакция на такие факторы, как концентрация углекислого газа в атмосфере и температура.

В 1930-х годах океанограф Альфред Редфилд обнаружил, что морской фитопланктон обычно имеет постоянное соотношение углерода, азота и фосфора, известное как соотношение Редфилда. Было также замечено, что соотношение азота и фосфора как в фитопланктоне, так и в морской воде было удивительно схожим. Вопрос о том, контролирует ли соотношение растворенной морской воды соотношение твердых частиц фитопланктона или наоборот, долгое время озадачивал ученых.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели моделирование, используя компьютерную модель физиологии водорослей в сочетании с моделью системы Земли. С помощью моделирования они исследовали взаимосвязь между соотношением азота и фосфора в растворенных неорганических и твердых частицах органического вещества в морской воде. Результаты бросают вызов общепринятому мнению о сильной связи между соотношением питательных веществ в фитопланктоне и морской воде, предполагая, что эти соотношения по своей сути не одинаковы и могут меняться со временем.

Исследование также подчеркивает потенциальное влияние квот азота и фосфора фитопланктона на уровень углекислого газа в атмосфере в геологических временных масштабах. Ранее считалось, что стехиометрические изменения в фитопланктоне оказывают незначительное влияние на морскую биогеохимию и уровни CO2 в атмосфере. Однако в этом исследовании подчеркивается важность учета физиологии фитопланктона для прогнозирования климата и понимания связей между экосистемами и климатическими моделями.

Лучше понимая, как различия в физиологии фитопланктона влияют на океан и атмосферу, ученые смогут улучшить прогнозы о будущем климата и экосистем Земли.

источники:
– Чиа-Те Чиен и др., Влияние физиологии фитопланктона на биогеохимию и климат глобального океана, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg1725.

By Вики Ставропулу

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