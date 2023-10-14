Миссия Адитья-L1 против солнечного зонда Паркер: изучение Солнца с разных точек зрения

Первая индийская миссия по изучению Солнца, миссия Адитья-L1 Индийской организации космических исследований (ISRO), была запущена 2 сентября 2023 года. Ее основная цель — посадить космические аппараты в точку Лагранжа 1 (L1), около 1.5 млн. километров от Земли. Эта конкретная точка позволяет непрерывно видеть Солнце. С другой стороны, солнечный зонд НАСА «Паркер», запущенный 12 августа 2018 года, использует совершенно иной подход, приближаясь к Солнцу поближе и лично.

Миссия Aditya-L1 рассчитана на работу не менее пяти лет и выйдет на гало-орбиту вокруг точки L1 Солнце-Земля. Эта точка, расположенная на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли, испытывает баланс гравитационных сил между Солнцем и Землей. Напротив, солнечный зонд «Паркер» достигает расстояния около 3.9 миллиона миль от Солнца, совершая 24 оборота вокруг него в течение семи лет.

Обе миссии имеют разные цели. Миссия Адитья-L1 сосредоточена на изучении фотосферы, хромосферы и внешних слоев Солнца, известных как Корона. Целью проекта является лучшее понимание нагрева короны, выбросов корональной массы и динамики космической погоды. С другой стороны, солнечный зонд «Паркер» — первый космический корабль, отправившийся в солнечную корону. Он специально изучает магнитные поля, плазму, энергичные частицы и солнечный ветер, чтобы разгадать происхождение и эволюцию этих явлений.

Для достижения своих целей оба корабля оснащены современным оборудованием. Aditya-L1 оснащен семью инструментами, такими как Коронограф линий видимого излучения (VELC) для изучения солнечной короны и корональных выбросов массы, Телескоп для получения изображений солнечного ультрафиолета (SUIT) для получения изображений солнечной фотосферы и хромосферы, а также усовершенствованный трехосный телескоп. Цифровые магнитометры высокого разрешения для измерения межпланетных магнитных полей в точке L1. С другой стороны, солнечный зонд Паркер оснащен четырьмя приборами, включая Fields Experiment (FIELDS) для измерения электрических и магнитных полей, Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR) для анализа состава частиц и энергии солнечного ветра. и «Альфы и протоны солнечного ветра» (SWEAP), который снимает изображения солнечной короны и солнечного ветра.

В заключение, хотя миссия «Адитья-L1» и солнечный зонд «Паркер» используют разные подходы и инструменты, их конечная цель остается той же — изучить и улучшить наше понимание Солнца. Эти миссии вносят вклад в постоянно развивающуюся область исследований Солнца, проливая свет на тайны нашей ближайшей звезды.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO) – Миссия Адитья-L1

– НАСА – Солнечный зонд «Паркер»