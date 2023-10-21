Морской лед в Антарктике находится на рекордно низком уровне, что угрожает глобальными последствиями

По данным Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), в Антарктиде четыре раза за последние восемь лет наблюдалось рекордно низкое покрытие морским льдом. В отличие от предыдущих лет, в нынешнем зимнем сезоне лед не восстанавливается, в результате чего обширные участки побережья Антарктики остаются свободными ото льда. Это беспрецедентное явление вряд ли произойдет естественным путем, как заявил физический океанограф Эдвард Доддридж, который описывает его как «событие пяти сигм», вероятность которого происходит примерно раз в 7.5 миллионов лет.

Ученые связывают снижение уровня льда с потеплением океанских вод и более энергичными погодными условиями, которые ускоряют процесс таяния в Антарктиде. Это сокращение ледяного покрова имеет серьезные последствия для «альбедо» Земли, которое представляет собой количество света, отражаемого поверхностью планеты, а не поглощаемого. Более высокое альбедо из-за большего количества льда замедляет согревающий эффект Солнца. Однако по мере снижения уровня льда планета начинает поглощать больше тепла, что приводит к усилению глобального потепления.

Последствия значительного потепления окружающей среды будут глубокими и далеко идущими. Пострадают здоровье человека, глобальные источники продовольствия, сельское хозяйство и важные экосистемы, такие как тропические леса. Быстрое и обширное глобальное потепление, вызванное таянием полярных льдов, может иметь разрушительные последствия для планеты.

Крайне важно решить проблему сокращения морского льда в Антарктиде и принять незамедлительные меры по смягчению последствий глобального потепления. Это включает в себя сокращение выбросов парниковых газов и реализацию стратегий по защите и восстановлению ледяного покрова. Результаты этого исследования служат сигналом тревоги к настоятельной необходимости глобального сотрудничества и активных мер по борьбе с изменением климата.

Определения:

– Альбедо: Альбедо относится к количеству света, отраженного поверхностью Земли.

– Морской лед: Морской лед – это замороженная морская вода, которая образуется и плавает на поверхности океана.

источники:

– Австралийская радиовещательная корпорация (ABC)