Состав космической паутины: темная материя, газ и галактики

Крупные программы наблюдений показали, что распределение галактик во Вселенной не является случайным. Эту неслучайность называют крупномасштабной структурой Вселенной, а фундаментальным компонентом этой структуры является космическая паутина.

Космическая паутина состоит из трех основных компонентов в порядке их распространенности: темной материи, газа и галактик. Темная материя, составляющая около пяти шестых массы Вселенной, не взаимодействует со светом, но играет доминирующую роль в гравитационном притяжении космической паутины. Он действует как основа для формирования галактик и скоплений галактик. Другая шестая часть космической паутины состоит из обычной материи, известной как барионы, такие как протоны и нейтроны, а также электроны. Эта нормальная материя существует в виде межгалактического газа, а также звезд и межзвездной среды, присутствующих в галактиках.

Газ внутри космической паутины может быть горячим или холодным в зависимости от его местоположения. В скоплениях галактик газ обычно очень горячий, достигая температуры в десятки миллионов градусов. Этот горячий газ называется внутрикластерным газом или внутрикластерной средой (ВКМ). Он излучает рентгеновские лучи, которые можно наблюдать, и дает представление о распределении массы внутри кластеров и истории формирования кластеров. ICM также влияет на эволюцию галактик в космической паутине, удаляя газ из галактик и препятствуя образованию новых звезд.

С другой стороны, газ, присутствующий в нитях космической паутины, соединяет скопления галактик и сверхскопления и, как правило, более холодный — от тысяч до десятков тысяч градусов. Этот газ, называемый тепло-горячей межгалактической средой (WHIM), сложно наблюдать напрямую из-за его более низкой температуры и плотности по сравнению с газом в ICM. Тем не менее, считается, что WHIM является важным резервуаром барионной материи во Вселенной и потенциально способствует росту галактик, обеспечивая топливо для образования новых звезд.

Галактики сгруппированы и встроены в космическую паутину. На протяжении всей своей жизни галактики постоянно взаимодействуют с газом космической паутины. Газ из паутины попадает в галактики и способствует образованию звезд, тогда как газ внутри галактик может быть выброшен в космическую паутину ветрами сверхновых и активных сверхмассивных черных дыр. Понимание этих взаимодействий имеет решающее значение для разгадки эволюции галактик.

источники:

– Донхуэй Чжон, доцент кафедры астрономии и астрофизики, штат Пенсильвания, Юниверсити-Парк, Пенсильвания