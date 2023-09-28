Новое исследование обнаруживает связь между регулярными физическими упражнениями и снижением риска деменции

Недавнее исследование показало корреляцию между регулярными физическими упражнениями и снижением риска развития деменции. Исследование, проведенное группой ученых из Калифорнийского университета, в течение нескольких лет следило за группой участников, чтобы оценить влияние физической активности на снижение когнитивных функций.

Результаты показали, что люди, которые регулярно занимались физическими упражнениями, имели значительно меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Исследование также показало, что тип выполняемых упражнений менее важен, чем последовательность и частота физической активности.

Исследователи предполагают, что физические упражнения могут способствовать выработке в мозге определенных химических веществ, которые защищают от снижения когнитивных функций. Они также предполагают, что физическая активность может улучшить приток крови и снабжение мозга кислородом, что имеет решающее значение для поддержания оптимальной когнитивной функции.

Хотя исследование не вдавалось в подробности конкретных типов или продолжительности упражнений, которые были бы наиболее полезны, оно подчеркнуло важность включения физических упражнений в регулярную часть своего распорядка дня. Исследователи рекомендуют заниматься различными видами деятельности, включающими кардио- и силовые упражнения, а также занятиями, которые стимулируют ум, например разгадыванием головоломок или освоением новых навыков.

Важно отметить, что это исследование не устанавливает причинно-следственную связь между физическими упражнениями и снижением риска деменции, а, скорее, подчеркивает сильную связь между ними. Для полного понимания механизмов, лежащих в основе этой связи, необходимы дальнейшие исследования.

В заключение, регулярные физические упражнения, по-видимому, связаны со снижением риска развития деменции. Включение физической активности в образ жизни может оказать положительное влияние на когнитивное здоровье и общее благополучие. Будущие исследования обеспечат более глубокое понимание того, как физические упражнения можно использовать в качестве профилактической стратегии против деменции.

источники:

– Исследование Калифорнийского университета о взаимосвязи между физическими упражнениями и риском деменции.