Миссия Шукраяан-1: исследование Венеры с ISRO

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей следующей космической экспедиции, миссии «Шукраян-1», после успешных миссий «Чандраян-3» и «Адитья L-1». Shukrayaan-1 ознаменует первое путешествие ISRO к Венере, второй планете от Солнца.

Миссия, первоначально запланированная на 2012 год, но отложенная, сейчас находится в стадии реализации. Shukrayaan 1, названный в честь санскритских слов, обозначающих Венеру («Шукра») и носитель («Яана»), будет запущен с использованием либо GSLV Mk II, либо GSLV Mk III. Он будет нести усовершенствованную полезную нагрузку, включая радар с синтезированной апертурой (SAR) высокого разрешения и георадар.

Основная цель миссии Шукраян-1 — провести обширное исследование Венеры, сосредоточив внимание на ее поверхности, атмосфере, структуре, динамике и геологическом составе. Цель миссии - разгадать тайны самой горячей планеты нашей Солнечной системы.

С точки зрения значимости, Шукраян-1 не только внесет вклад в наше понимание Венеры, но также прольет свет на окружающую среду экзопланет и эволюцию планет земного типа. Это предоставит ценную информацию о моделировании климата Земли и послужит предупреждением о потенциальных изменениях климата на других планетах.

Дата запуска Шукраян-1 изначально была назначена на середину 2023 года, но была перенесена из-за пандемии. Однако председатель ISRO С. Соманат объявил, что запуск миссии теперь запланирован на декабрь 2024 года, а альтернативный запуск запланирован на 2031 год.

НАСА выразило обеспокоенность по поводу возможности существования жизни на Венере, и хотя некоторые ученые не исключают наличие бактерий в ее верхних слоях атмосферы, миссия сосредоточена на всестороннем изучении характеристик планеты, а не на ее потенциале для жизни.

В дополнение к миссии «Шукраян-1» ISRO также работает над двумя спутниками для исследования космической температуры и ее влияния на Землю, а также разрабатывает концепцию проекта по посадке космического корабля на Луну.

В целом, миссия Шукраян-1 представляет собой важную веху для Индии и ISRO, поскольку они углубляются в тайны Венеры и способствуют нашему пониманию соседних планет.

источники:

– Председатель ISRO С. Соманат

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

- НАСА