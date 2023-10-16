Миссия НАСА «Психея»: исследование астероида, сделанного из золота и металла

Столкнувшись с многочисленными задержками, НАСА 13 октября успешно запустило свою миссию «Психея», что стало важным шагом в изучении астероида 16 «Психея». Эта миссия, являющаяся частью миссии NASA Discovery, направлена ​​на сбор ценной информации о составе и формировании астероида.

Астероид 16 Психея, открытый в 1852 году, вращается вокруг Солнца во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Что делает этот астероид по-настоящему замечательным, так это его состав; он состоит из месторождений золота, серебра и никеля, что дает его оценочную стоимость в 10 квинтиллионов долларов. Этот богатый металлами астероид также является одним из крупнейших в нашей Солнечной системе, его ширина составляет 279 километров.

Цели миссии «Психея» — изучить топографию астероида, просканировать его поверхность и сделать подробные снимки. Таким образом, ученые надеются получить представление о формировании металлических ядер астероидов и планет. Кроме того, цель миссии - определить возраст различных регионов астероида, охарактеризовать его топографию, изучить провалы в гравитации и исследовать железные ядра, которые считаются строительным блоком формирования планет.

Космический корабль, выполняющий эту миссию, оснащен набором современных приборов, включая мультиспектральный формирователь изображений, магнитометр, а также измеритель гамма-излучения и нейтронов. Эти инструменты позволят ученым проводить различные эксперименты и исследования, чтобы понять состав и структуру астероида.

Одной из примечательных технологий, тестируемых в рамках миссии Psyche, является технология Deep Space Optical Communication (DSOC). Закодировав данные в фотонах инфракрасных волн, эта технология лазерной связи может значительно сократить время связи между Землей и дальним космосом, позволяя передавать больше данных. В случае успеха DSOC может произвести революцию в области связи в дальнем космосе.

Миссия «Психея» предоставляет ученым уникальную возможность изучить формирование планет земной группы без необходимости рассекать саму Землю. Разгадывая тайны астероида 16 Психея, исследователи надеются получить ценную информацию о происхождении нашей планеты и формировании богатых металлами небесных тел.

источники:

- Миссия НАСА «Психика»: [источник]

– Открытие астероида 16 Психика: [источник]

– Оптическая связь в дальнем космосе (DSOC): [источник]