Миссия Psyche: исследование тайн металлического мира

Миссия «Психея» — амбициозное предприятие, целью которого является исследование интригующего металлического астероида, известного как Психея. Этот астероид, расположенный на орбите между Марсом и Юпитером, считается обнаженным никель-железным ядром древней планеты. Значимость этой миссии заключается в возможности напрямую исследовать состав и историю ядра планеты.

В то время как ядра каменистых планет, таких как Земля, остаются скрытыми под слоями камня и коры, Психея предлагает уникальное окно во внутреннюю работу планетарного ядра. Изучая этот астероид, ученые надеются получить представление о бурных процессах формирования планет посредством столкновений и аккреции.

Миссию возглавляет Университет штата Аризона, а Лаборатория реактивного движения НАСА контролирует управление, операции и навигацию миссии. Солнечно-электрическая двигательная система космического корабля будет построена компанией Maxar и дополнена набором научных инструментов.

Основная цель миссии — разгадать тайны железных ядер, ранее неизведанного компонента формирования планет. Это предоставит ценную информацию о формировании и эволюции нашей и других планет. Psyche также позволит нам заглянуть внутрь планет земной группы, включая Землю, которые обычно скрыты от глаз. Исследование Психеи, небесного тела, состоящего преимущественно из металла, резко контрастирует с каменным и ледяным составом других объектов нашей Солнечной системы.

Для достижения этих научных целей миссия поставила перед собой конкретные задачи. К ним относятся определение того, действительно ли Психея является ядром или состоит из нерасплавленных материалов, оценка относительного возраста различных областей на поверхности Психеи, исследование элементного состава небольших металлических тел, таких как Психея, и понимание условий окружающей среды, в которых сформировалась Психея.

Для облегчения этих исследований был разработан набор научных инструментов. К ним относятся мультиспектральный формирователь изображений для захвата изображений на разных длинах волн, спектрометр гамма-излучения и нейтронов для обнаружения испускаемого излучения и предоставления информации о составе, магнитометр для измерения магнитных полей и инструмент гравитационного исследования в X-диапазоне для исследования внутренней структуры астероида. Кроме того, новаторская технология лазерной связи, известная как Deep Space Optical Communication (DSOC), улучшит передачу данных между космическим кораблем и Землей.

В заключение отметим, что миссия «Психея» представляет собой замечательную возможность исследовать тайны металлического астероида. Изучая Психею, ученые надеются получить ценную информацию о формировании и эволюции планетных ядер, а также раскрыть тайны планет земной группы, скрытые под их каменистой поверхностью.

источники:

– Миссия Psyche: исследование металлического мира. НАСА.