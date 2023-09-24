OSIRIS-REx НАСА доставляет на Землю образцы с астероида Бенну

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил образцы с потенциально опасного астероида под названием «Бенну». Астероид, ширина которого оценивается примерно в 500 метров, считается ценным источником информации о ранней Солнечной системе и действует как «капсула времени».

Ученые полагают, что некоторые минералы, найденные на Бенну, могут быть старше самой Солнечной системы, и эти образцы могут дать представление о формировании нашей Солнечной системы. Кроме того, считается, что этот астероид богат органическими молекулами и может даже содержать воду в своих минералах.

Миссия OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года и прибыла к Бенну в декабре 2018 года. С тех пор космический корабль детально изучает астероид с целью вернуть образцы на Землю. Процесс отбора проб включал непродолжительное приземление космического корабля на поверхность Бенну для сбора реголита или рыхлого поверхностного материала.

Команда ученых и инженеров НАСА тщательно выбрала место для отбора проб, известное как «Соловей», которое предлагало подходящие условия для сбора разнообразных и ценных образцов. Механизм сбора проб Touch-and-Go космического корабля, TAGSAM, вступил в контакт с астероидом примерно на шесть секунд, выпустив взрыв газообразного азота, который взбудоражил реголит.

Образцы, вес которых оценивается примерно в 2.1 унции (60 граммов), были безопасно сохранены в капсуле возврата образцов космического корабля. OSIRIS-REx теперь начнет свое двухлетнее путешествие обратно на Землю, а капсула для возврата образцов, как ожидается, приземлится в пустыне штата Юта 24 сентября 2023 года. После извлечения образцы будут доставлены в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. , где ученые проведут подробный анализ, чтобы раскрыть секреты, хранящиеся в древнем материале Бенну.

Эта новаторская миссия представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании ранней Солнечной системы и может дать ценную информацию о происхождении жизни на Земле.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

- Пресс-релиз НАСА