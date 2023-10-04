Индийская миссия Чандраян-3 достигла неожиданной вехи с помощью эксперимента с хмелем

Индийская миссия «Чандраян-3» достигла важной вехи благодаря успешному завершению незапланированного эксперимента по прыжку с помощью спускаемого аппарата «Викрам» на поверхности Луны. Миссия, целью которой было изучение различных аспектов лунной среды, стала свидетелем того, как спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагян» проводили эксперименты в течение 14 земных дней, прежде чем тьма и сильный холод охватили лунную поверхность.

Эксперимент по прыжку включал в себя посадку посадочного модуля «Викрам» на Луну по команде, действие, которое изначально не планировалось. Во время прыжка посадочный модуль запустил двигатели, как и ожидалось, приподнялся примерно на 40 сантиметров и благополучно приземлился примерно в 30–40 сантиметрах от исходного местоположения. Этот успешный маневр продемонстрировал способность «Чандраян-3» взлетать с поверхности Луны, открывая новые возможности для будущих лунных миссий.

Одной из главных задач для спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагьян» было выживание на Луне при экстремально низких температурах -200 градусов по Цельсию. Тот факт, что их бортовые инструменты выдержали эти суровые условия, дает надежду на будущие миссии, которые потенциально могли бы вернуть лунные образцы в Индию. Модули могли проработать еще четырнадцать дней для сбора и передачи ценной информации с Луны.

Несмотря на надежды, что посадочный модуль и марсоход переживут лунную ночь, которая длится примерно 14 земных дней, от них не последовало никакой реакции. Лунная ночь, начавшаяся 30 сентября, знаменует собой конец всех попыток возродить спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагян».

Индия вошла в историю успешной посадкой «Чандраян-3» в южной полярной области Луны 23 августа. Это достижение укрепило позицию Индии как первой страны, совершившей такой редкий подвиг.

источники:

– Чандраян-3: третья лунная миссия Индии завершила эксперимент с хмелем – директор проекта ISRO П. Вирамутувел.

– Чандраян-3: третья лунная миссия Индии – Индийский экспресс.