Ученые обнаружили загадочные объекты размером с Юпитер в туманности Ориона

Исследователи Европейского космического агентства (ЕКА) сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Они обнаружили объекты размером с Юпитер, свободно плавающие в туманности Ориона, что бросает вызов нашему пониманию формирования звезд и планет. Эти объекты, известные как JuMBO (двойные объекты массы Юпитера), не являются звездами или планетами, а скорее чем-то совершенно новым.

Открытие JuMBO в туманности Ориона подняло вопросы о ранее существовавших убеждениях. Ученые думали, что туманности, представляющие собой огромные облака газа и пыли, в которых рождаются звезды, не могут сами по себе создавать объекты размером с планету. Однако это новое открытие говорит об обратном.

Что еще более загадочно, так это то, что JuMBO формируются парами, а не индивидуально. Это явление противоречит нашему нынешнему пониманию формирования планет и звезд. Сэмюэл Пирсон, ученый ЕКА, участвовавший в исследовании, прокомментировал: «Что-то не так с нашим пониманием формирования планет, звездообразования – или с тем и другим. Они не должны существовать».

JuMBO недостаточно велики, чтобы их можно было классифицировать как звезды, и, поскольку они не вращаются вокруг звезды, они также не подходят под определение планеты. Профессор Марк МакКогрин, старший советник ЕКА, использовал аналогию с домашним животным породы чихуахуа, которым является не чихуахуа, а кошка, подчеркнув сложность классификации этих объектов.

Хотя JuMBO могут показаться похожими на планеты, они существенно отличаются. Им около миллиона лет, что делает их относительно молодыми по сравнению с другими небесными телами. В отличие от планет, JuMBO быстро остывают и замерзают, поскольку им не хватает источника энергии для поддержания постоянной температуры. Кроме того, они состоят в основном из газа, что делает их непригодными для жизни.

Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих происхождение JuMBO. Одна из теорий предполагает, что они могли образоваться в менее густонаселенных областях туманности, где не могли развиваться настоящие звезды. Другая гипотеза состоит в том, что изначально они должны были вращаться вокруг звезд как планеты, но затем были изгнаны по неизвестным причинам. Последнее объяснение в настоящее время отдается предпочтение, хотя механизм, с помощью которого пары объектов выбрасываются вместе, остается загадкой.

Открытие JuMBO в туманности Ориона удивило астрономов, причем некоторые назвали его беспрецедентным. Возможность наблюдать эти объекты размером с Юпитер парами бросает вызов существующим научным моделям. Вполне возможно, что предыдущие телескопы до сих пор не были достаточно мощными, чтобы обнаружить их.

Туманность Ориона уже давно является предметом научного интереса. Расположенный на расстоянии 1,350 световых лет от Земли, он дает представление о формировании и ранней эволюции звезд и других небесных объектов. Его видимость невооруженным глазом в виде туманной отметки в нижней части созвездия Ориона на протяжении веков очаровывала астрономов и наблюдателей.

источники:

- Нью-Йорк Таймс

- Хранитель

- Би-би-си