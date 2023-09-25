Миссия OSIRIS-REx: раскрытие происхождения Солнечной системы

Ученые с нетерпением ждут анализа крупнейшего из когда-либо собранных образцов астероида, который может содержать важную информацию о происхождении жизни на Земле. Образец был благополучно доставлен на испытательный и тренировочный полигон штата Юта с помощью космической капсулы НАСА, выпущенной с космического корабля-робота OSIRIS-REx после семилетнего путешествия. Основная цель миссии — пролить свет на формирование Солнечной системы.

После успешного возвращения космической капсулы внимание теперь обращено на следующие шаги. Космический корабль OSIRIS-REx, теперь известный как OSIRIS-APEX, собирается приступить к своей следующей миссии. Он будет изучать другой околоземный астероид под названием Апофис, когда он приблизится к Земле в 2029 году. Целью этой исследовательской работы является получение детальных изображений поверхности астероида и проведение тщательного изучения его пыли и камней.

Тем временем образец астероида, собранный в ходе миссии, доставлен во временную чистую комнату, где он подвергается очистке и разборке. НАСА гарантирует, что образец останется незагрязненным, приняв строгие меры предосторожности. Упакованные компоненты вместе с неоткрытой канистрой для образцов будут оперативно доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Первоначальный анализ образца начнется 11 октября и будет транслироваться из центра.

Неизменная и первозданная природа этого образца вызвала интерес учёных всего мира. Пьер Энекур, член команды OSIRIS-REx, описывает это как ценное понимание фундаментальных строительных блоков Солнечной системы. В течение следующих двух лет ученые будут тщательно изучать и каталогизировать образец в специальной чистой комнате Космического центра Джонсона. После этого тщательного исследования часть образца будет предоставлена ​​для дальнейшего исследования ученым как из команды OSIRIS-REx, так и из партнерских космических агентств в Канаде и Японии.

Остальные 70 процентов астероидного материала будут храниться в Космическом центре НАСА имени Джонсона и в резервном хранилище в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Это гарантирует, что будущие поколения ученых будут иметь возможность изучить и проанализировать этот замечательный образец. Миссия OSIRIS-REx открыла новые возможности для научных исследований, обещая углубить наше понимание происхождения Солнечной системы и потенциально раскрыть понимание происхождения жизни на Земле.

источники:

– НАСА через AP

- Аль-Джазира