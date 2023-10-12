Помощь лицам с ограниченными возможностями: доступ к содержимому общедоступных файлов FCC

Чтобы обеспечить равный доступ к общедоступному файлу FCC, KOB стремится оказывать помощь лицам с ограниченными возможностями. Если вам требуется помощь в доступе к содержимому общедоступного файла FCC, вы можете связаться с нами через онлайн-форму или по телефону 505-243-4411.

Доступность является важным аспектом цифрового контента, и она необходима для удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями. В KOB мы стремимся предоставить всем равные возможности для доступа к информации и ресурсам, доступным в общедоступном файле FCC.

Если вы являетесь человеком с ограниченными возможностями и вам требуется помощь в доступе к контенту, воспользуйтесь онлайн-формой или свяжитесь с нами по телефону. Наша команда стремится решить любые проблемы с доступом, с которыми вы можете столкнуться при попытке получить доступ к общедоступному файлу FCC.

Мы понимаем важность предоставления равного доступа к информации и ресурсам и поможем вам в навигации по общедоступному файлу FCC.

Важно отметить, что этот веб-сайт не предназначен для пользователей, находящихся на территории Европейской экономической зоны. Зрителям в этом регионе мы рекомендуем искать альтернативные методы доступа к содержимому общедоступного файла FCC.

KOB-TV, LLC, вещательная компания Хаббарда, стремится продвигать инклюзивность и доступность. Мы стремимся создать цифровую среду, в которой люди с ограниченными возможностями могут легко получить доступ к информации и ресурсам.

Определения:

Публичный файл FCC: совокупность документов и записей, поддерживаемых вещательными станциями, которые предоставляют информацию об их деятельности и услугах, включая объявления социальной рекламы, политическую рекламу и информацию о владельцах станций.

источники:

– КОБ-ТВ, ООО

- Радиовещательная компания Хаббарда