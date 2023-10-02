Лунная сковорода странной формы: напоминает блюдо или что-то большее?

На прошлой неделе НАСА поделилось на своей странице в Instagram некоторыми из самых близких изображений, когда-либо сделанных, самой внутренней луны Сатурна, Пана. Многие люди впервые увидели фотографии этого своеобразного небесного тела, и оно привлекло внимание многих из-за своего сходства с некоторыми блюдами.
Описывая Пан как напоминающий такие продукты, как равиоли, вареники или эмпанада, НАСА предложило пользователям поделиться своими интерпретациями. В то время как некоторые соглашались со сравнением продуктов питания, другие предлагали более творческие взгляды, например, рассматривая это как оболочку Купы из франшизы Super Mario или миндальное печенье с сочащимися сливками.
Снимки Пана были сделаны в 2017 году во время ближайшего сближения космического корабля Кассини с Луной. Эти изображения обеспечили более высокий уровень детализации по сравнению с предыдущими наблюдениями, что позволило нам лучше понять эту уникальную луну.
Пан был впервые обнаружен в 1990 году Марком Р. Шоуолтером, старшим научным сотрудником Института SETI, который анализировал старые фотографии зонда. Особая форма Пана обусловлена выступающим гребнем вдоль его экватора, похожим на другой спутник Сатурна, Атлас. Ученые полагают, что Пан сформировался внутри колец Сатурна, при этом материал колец постепенно срастался с ним и формировал его центральную массу. Тонкий гребень вокруг экватора Пана, вероятно, образовался после первоначального формирования Луны.
Из-за слабой гравитации Пана материал кольца осел на него, а не сплющился, как это было бы на более крупных телах. Это привело к уникальному внешнему виду, напоминающему летающую тарелку, который часто сравнивают с грецким орехом. Считается, что Пан имеет ядро из более плотного ледяного материала, окруженное более мягкой мантией.
Что касается названия, то спутники Сатурна первоначально были названы в честь греко-римских титанов и их потомков. Однако, когда нужно было назвать 146 лун, ученые начали выбирать имена из других мифологий. Пан, греческий бог природы и леса, был выбран в качестве тезки для этого небесного объекта из-за его сатирической внешности.
В заключение, недавно опубликованные изображения Пана позволили нам оценить своеобразную форму этой луны и вызвали творческие интерпретации у зрителей. Его сходство с различными блюдами и вымышленными объектами добавляет ему интриги, делая его очаровательным небесным телом в обширной лунной системе Сатурна.
Определения:
– Пан: самый внутренний спутник Сатурна, известный своей странной формой, напоминающей летающую тарелку или грецкий орех.
– Космический корабль «Кассини»: миссия НАСА, которая исследовала Сатурн и его спутники, предоставляя ценные данные и получая подробные изображения.
– Аккреция: постепенный сбор материала, в данном случае кольцевого материала, собирающегося на поверхности Луны во время ее формирования.
– Экватор: воображаемая линия, разделяющая небесное тело на северное и южное полушария.
– Институт SETI: Институт поиска внеземного разума, занимающийся научными исследованиями внеземной жизни.
источники:
- НАСА: пост в Instagram об изображениях Пэна.
– НАСА: миссия космического корабля Кассини
- Институт SETI: открытие Пана Марком Р. Шоуолтером.