Лунная сковорода странной формы: напоминает блюдо или что-то большее?

На прошлой неделе НАСА поделилось на своей странице в Instagram некоторыми из самых близких изображений, когда-либо сделанных, самой внутренней луны Сатурна, Пана. Многие люди впервые увидели фотографии этого своеобразного небесного тела, и оно привлекло внимание многих из-за своего сходства с некоторыми блюдами.

Описывая Пан как напоминающий такие продукты, как равиоли, вареники или эмпанада, НАСА предложило пользователям поделиться своими интерпретациями. В то время как некоторые соглашались со сравнением продуктов питания, другие предлагали более творческие взгляды, например, рассматривая это как оболочку Купы из франшизы Super Mario или миндальное печенье с сочащимися сливками.

Снимки Пана были сделаны в 2017 году во время ближайшего сближения космического корабля Кассини с Луной. Эти изображения обеспечили более высокий уровень детализации по сравнению с предыдущими наблюдениями, что позволило нам лучше понять эту уникальную луну.

Пан был впервые обнаружен в 1990 году Марком Р. Шоуолтером, старшим научным сотрудником Института SETI, который анализировал старые фотографии зонда. Особая форма Пана обусловлена ​​выступающим гребнем вдоль его экватора, похожим на другой спутник Сатурна, Атлас. Ученые полагают, что Пан сформировался внутри колец Сатурна, при этом материал колец постепенно срастался с ним и формировал его центральную массу. Тонкий гребень вокруг экватора Пана, вероятно, образовался после первоначального формирования Луны.

Из-за слабой гравитации Пана материал кольца осел на него, а не сплющился, как это было бы на более крупных телах. Это привело к уникальному внешнему виду, напоминающему летающую тарелку, который часто сравнивают с грецким орехом. Считается, что Пан имеет ядро ​​из более плотного ледяного материала, окруженное более мягкой мантией.

Что касается названия, то спутники Сатурна первоначально были названы в честь греко-римских титанов и их потомков. Однако, когда нужно было назвать 146 лун, ученые начали выбирать имена из других мифологий. Пан, греческий бог природы и леса, был выбран в качестве тезки для этого небесного объекта из-за его сатирической внешности.

В заключение, недавно опубликованные изображения Пана позволили нам оценить своеобразную форму этой луны и вызвали творческие интерпретации у зрителей. Его сходство с различными блюдами и вымышленными объектами добавляет ему интриги, делая его очаровательным небесным телом в обширной лунной системе Сатурна.

Определения:

– Пан: самый внутренний спутник Сатурна, известный своей странной формой, напоминающей летающую тарелку или грецкий орех.

– Космический корабль «Кассини»: миссия НАСА, которая исследовала Сатурн и его спутники, предоставляя ценные данные и получая подробные изображения.

– Аккреция: постепенный сбор материала, в данном случае кольцевого материала, собирающегося на поверхности Луны во время ее формирования.

– Экватор: воображаемая линия, разделяющая небесное тело на северное и южное полушария.

– Институт SETI: Институт поиска внеземного разума, занимающийся научными исследованиями внеземной жизни.

источники:

- НАСА: пост в Instagram об изображениях Пэна.

– НАСА: миссия космического корабля Кассини

- Институт SETI: открытие Пана Марком Р. Шоуолтером.