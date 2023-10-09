Увлекательное открытие Юго-западного исследовательского института о курганах Аррокота

Недавнее исследование, проведенное исследователями Юго-Западного исследовательского института, выявило интригующую находку об Аррокоте, транснептуновом объекте, получившем известность благодаря зонду «Новые горизонты». Исследование показывает, что две доли Аррокота украшены курганами, каждый примерно по пять километров в поперечнике. Эти холмики придают лепесткам малиновый вид и имеют схожие характеристики, такие как форма, размер, цвет и альбедо. Это сходство убедительно свидетельствует о том, что курганы возникли из отдельных объектов, которые слиплись вместе, образуя доли Аррокота, ширина которого составляет 18 километров.

Аррокот классифицируется как планетезималь и находится в поясе Койпера, обширном регионе за пределами Нептуна, где находятся остатки формирования Солнечной системы. Понимание характеристик планетезималей имеет решающее значение для понимания процессов, которые привели к образованию наших современных планет. Две доли Аррокота указывают на «модель потоковой нестабильности» формирования, где мягкие столкновения на малых скоростях позволяют меньшим объектам накапливаться в более крупные. Однако наличие однородных «строительных блоков» внутри долей ставит новые вопросы относительно их формирования.

Алан Стерн, главный исследователь миссии «Новые горизонты» и ведущий исследователь исследования, предполагает, что эти результаты подтверждают модель потоковой нестабильности. Если курганы на Аррокоте действительно отражают строительные блоки древних планетезималей, это может потребовать переоценки существующих теорий формирования планетезималей. Стерн представил эти результаты на 55-м ежегодном собрании Отделения планетарных наук в Сан-Антонио.

Эти открытия имеют значение для будущих миссий, таких как «Люси» НАСА, целью которой является исследование троянских астероидов Юпитера, и перехватчик комет ЕКА. Исследуя эти объекты, ученые надеются получить дальнейшее представление о составе планетезималей и теориях формирования. Чтобы определить распространенность этого явления, будет необходимо найти подобные курганообразные структуры на планетезималях, наблюдаемых во время этих миссий.

Статья с подробным описанием этих результатов была опубликована в The Planetary Science Journal 26 сентября.

источники:

– Юго-Западный научно-исследовательский институт

- Планетарный научный журнал