Посадочный модуль НАСА InSight обнаружил самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе

4 мая 2022 года спускаемый аппарат НАСА InSight сделал революционное открытие на Марсе. Он обнаружил землетрясение силой 4.7 балла на ошеломляющем расстоянии в 2,000 километров. Это событие, известное как S1222a, было крупнейшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным на Красной планете, а также на любой другой планете, кроме Земли.

Хотя магнитуда в 4.7, возможно, незначительна по земным меркам, это все равно впечатляющий результат, учитывая, что на Марсе нет сталкивающихся тектонических плит. Первоначально учёные полагали, что землетрясение было вызвано падением метеорита, поскольку оно имело сходные характеристики с более мелкими марсотрясениями, вызванными ударами метеорита. Однако отсутствие каких-либо свежих кратеров или признаков удара заставило их искать альтернативные объяснения.

Проанализировав данные различных спутников, предоставленные НАСА, Европейским космическим агентством, Космическим агентством Объединенных Арабских Эмиратов, Индийской организацией космических исследований и Национальным космическим управлением Китая, ученые предложили новую теорию. Они предположили, что землетрясение было результатом тектонических сил, действующих на цельную кору Марса.

В отличие от Земли, которая имеет несколько тектонических плит, кора Марса представляет собой единое целое. Тем не менее, он подвергается воздействию внутренних геологических сил, включая охлаждение и сжатие, которые могут вызвать напряжение в коре планеты. Высвобождение этого напряжения, вероятно, вызвало сейсмическую активность, наблюдавшуюся во время землетрясения S1222a.

Хотя точные причины возникновения этих напряжений остаются неизвестными, открытие S1222a значительно продвинуло наше понимание марсианской сейсмической активности. Константинос Хараламбус, соавтор исследования, выразил оптимизм по поводу дальнейшего раскрытия тектонических процессов на Марсе.

Поскольку НАСА преследует свою цель по отправке людей на Марс, понимание мест, где возникают эти стрессы, будет иметь решающее значение для определения подходящих мест для потенциальных будущих баз. Посадочный модуль InSight, приземлившийся на Марс в 2018 году, сыграл важную роль в сборе данных о марсианской коре, мантии и ядре. Прежде чем электричество иссякло, миссия InSight зафиксировала около 1,300 марсотрясений, включая значительное событие S1222a.

Обнаружение этого беспрецедентного землетрясения подтверждает точность прогнозов, сделанных командой InSight перед миссией. Он дает бесценную информацию о сейсмической активности и тектонических процессах Марса, приближая ученых на шаг ближе к пониманию этой удивительной планеты.

источники:

- НАСА

- Reuters