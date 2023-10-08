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Наука

Ученые обнаружили новые объекты «JuMBO» в туманности Ориона

ByМамфо Брешиа

Октябрь 8, 2023
Ученые обнаружили новые объекты «JuMBO» в туманности Ориона

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Они обнаружили в туманности Ориона пары планетоподобных объектов, которые ранее были неизвестны. Эти объекты, называемые «JuMBO», представляют собой свободно плавающие объекты размером, подобным Юпитеру. Это открытие может революционизировать наше нынешнее понимание формирования звезд и планет.

Марк МакКогрин, старший советник ЕКА по науке и исследованиям, присоединяется к обсуждению этого замечательного открытия. По словам МакКогрина, идентификация этих JuMBO бросает вызов преобладающим теориям о рождении звезд и планет. Ранее учёные считали, что планеты в основном формируются внутри протопланетных дисков, окружающих молодые звёзды. Однако существование этих свободно плавающих планетоподобных объектов предполагает, что могут действовать и альтернативные механизмы.

Обнаружение JuMBO в туманности Ориона имеет важное значение для нашего понимания процессов, связанных с формированием планет. Возникает вопрос о том, сформировались ли эти объекты в протопланетных дисках и были позже выброшены, или же они сформировались совершенно по другому механизму. Теперь ученые стремятся исследовать происхождение, частоту и характеристики этих JuMBO, чтобы получить дальнейшее представление об их формировании.

Открытие стало возможным благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба, оснащенному передовыми возможностями получения изображений. Этот телескоп планируется запустить НАСА и ЕКА, и он обещает углубить наши знания о Вселенной за счет исследования удаленных объектов и получения детальных изображений. Обнаружение JuMBO в туманности Ориона представляет собой лишь одно из многих захватывающих открытий, которые мы можем ожидать от этой новаторской миссии.

В заключение, недавнее открытие пар планетоподобных JuMBO в туманности Ориона может изменить наше понимание формирования звезд и планет. Существование этих свободно плавающих объектов бросает вызов современным теориям и требует дальнейшего изучения альтернативных механизмов образования. Космический телескоп Джеймса Уэбба с его расширенными возможностями получения изображений открыл новые двери в исследовании нашей Вселенной и обещает сделать еще более удивительные открытия в будущем.

источники:
– Европейское космическое агентство (ЕКА)
- НАСА

By Мамфо Брешиа

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