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Тайна волшебных кругов: последние прорывы и открытия

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Тайна волшебных кругов: последние прорывы и открытия

Сказочные круги, интригующие круглые пятна, встречающиеся в засушливых ландшафтах, уже давно озадачивают ученых. Недавно исследователи совершили значительный прорыв, обнаружив эти загадочные образования в 250 новых местах в 15 разных странах. Сказочные круги — это необычные природные явления, характеризующиеся круглыми пятнами или кольцами, лишенными растительности в центре, часто окруженными пышной травой или растительностью на окраинах. Точная причина появления кругов фей была предметом постоянных исследований и дискуссий.

В недавнем исследовании искусственный интеллект был использован для анализа спутниковых изображений, в результате чего были идентифицированы 263 места, напоминающие сказочные круги. Понимание их экологического воздействия и экологических факторов, способствующих их распространению, имеет первостепенное значение. Предыдущие исследования показали, что волшебные круги являются результатом сока мертвых молочайных видов, в частности, ядовитого вида, называемого молочным кустарником. Песчаные почвы в Намибии, известные своей ограниченной водоудерживающей способностью, создают гидравлически связанный ландшафт, в котором растения молочай с трудом получают воду и питательные вещества. Это приводит к выделению водоотталкивающего сока после их смерти, препятствуя росту других растений и оставляя бесплодные круглые пятна.

Захватывающий внешний вид волшебных кругов вдохновил на различные культурные интерпретации, включая теории, приписывающие их происхождение феям или сверхъестественным существам. Однако научные исследования продолжают проливать свет на истинную причину этого явления. Несмотря на значительный прогресс в разгадке тайны волшебных кругов, эти очаровательные природные образования продолжают очаровывать ученых и любителей природы во всем мире.

источники:
– Рейтер через News 18
– Университет Претории и Университет ИТМО.

By Роберт Эндрю

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