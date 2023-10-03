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Египетские знания о железе и метеоритах

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Египетские знания о железе и метеоритах

Недавний анализ иероглифов в древней коллекции ритуалов, известной как «Тексты пирамид», показал, что древние египтяне открыли внеземное происхождение железа на тысячи лет раньше европейских ученых. Надпись «Унис захватывает небо и раскалывает его железо», найденная на пирамиде возрастом 4,400 лет, является свидетельством этого раннего понимания.

В отличие от вавилонян и греков, древние египтяне не использовали математические модели для предсказания астрономических явлений. Вместо этого их знания о метеоритном железе были воплощены в метафорах и ритуалах. Эти знания, а также связанные с ними мифы, языки, системы письменности и ритуалы были утеряны вместе с древним миром и лишь робко предложены снова в конце 18 века.

В Египте были найдены железные предметы, существовавшие до железного века, например, маленькие бусы из захоронения в Герзе, деревне на севере Египта, возраст которой составляет 5,300 лет. Другие железные предметы включают амулет, найденный в 4,000-летней гробнице царицы Ашьет в Дейр-эль-Бахари, и лезвие кинжала в гробнице короля Тутанхамона.

Интересно отметить, что метеориты содержат большое количество железа, и древние египтяне знали, что железо может происходить из этих небесных тел. Это понимание важно, поскольку оно бросает вызов представлению о том, что железный век начался всего около 3,300 лет назад с изобретением хеттами в Анатолии методов плавки.

Как египтолог, я углубился в древние символы и иероглифы, чтобы раскрыть знания и верования древних жителей Нила. Благодаря этой работе я глубже оценил научные достижения древних египтян.

источники:
– Исходная статья основана на исследованиях автора, египтолога, анализировавшего иероглифы в Текстах пирамид.

By Вики Ставропулу

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