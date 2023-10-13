Китобойный промысел в ХХ веке привел к сокращению популяции финвалов в восточной части северной части Тихого океана на 20%.

Новое геномное исследование, проведенное биологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что китобойный промысел в 20 веке привел к уничтожению 99% размножающейся популяции финвалов в восточной части северной части Тихого океана. Это на 29% выше предыдущих оценок. Тем не менее, есть проблеск надежды, поскольку исследование также показало, что, несмотря на такое резкое сокращение, генетическое разнообразие среди оставшихся финвалов все еще достаточно, чтобы обеспечить восстановление популяции без риска инбридинга.

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, отличается использованием полногеномной информации для оценки размера и генетического разнообразия нынешней популяции финвалов. Предыдущие исследования основывались на записях китобойного промысла или митохондриальной ДНК, которая дает ограниченную генетическую информацию, поскольку она наследуется только от матери.

Появление промышленного китобойного промысла в 20 веке привело к истреблению многих видов китов по всему миру. Однако до этого периода финвалов в основном избегали. К середине 20-го века во всем мире было убито почти миллион финвалов, из них около 75,000 XNUMX - в восточной части северной части Тихого океана. Предыдущие знания о серьезности сокращения были ограничены из-за отсутствия информации о первоначальной численности популяции.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследователи в этом исследовании извлекли ДНК из образцов тканей, взятых как у диких финвалов в восточной части северной части Тихого океана, так и в Калифорнийском заливе. Последняя популяция использовалась в качестве контрольной группы, поскольку она не пострадала от китобойного промысла. Всего было проанализировано 50 китов. Анализ генома показал, что популяция Калифорнийского залива отделилась от населения восточной части северной части Тихого океана около 16,000 26 лет назад. Популяция восточной части северной части Тихого океана стабильно сокращалась в период от 52 до 305 лет назад, что совпало с пиком китобойного промысла. За этот период популяция сократилась до XNUMX особей.

В исследовании подчеркивается важность понимания генетического разнообразия и здоровья популяции финвалов в восточной части северной части Тихого океана. Это не только жизненно важно для восстановления этой конкретной популяции, но также влияет на выживание генетически различных финвалов в Калифорнийском заливе.

В заключение, исследование проливает свет на серьезное воздействие китобойного промысла на популяцию финвалов в восточной части северной части Тихого океана. Однако наличие генетического разнообразия среди оставшейся популяции дает надежду на восстановление с помощью эффективных мер по сохранению.

источники:

– Природные коммуникации (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z