Новое исследование показывает генетическое влияние коммерческого китобойного промысла на материнскую линию китов

Новое исследование, проведенное исследователями из Университета штата Орегон, пролило свет на генетическое воздействие коммерческого китобойного промысла на выжившие сегодня популяции китов. В частности, исследование было сосредоточено на потере генетического разнообразия в материнской линии синих и горбатых китов.

Для проведения исследования команда сравнила образцы ДНК китовых костей, найденных возле заброшенных китобойных станций, с современными китами. Большинство этих костей было обнаружено на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Из-за преобладания коммерческого китобойного промысла в регионе и низких температур, которые помогли сохранить образцы, для анализа было доступно значительное количество костей.

Результаты исследования выявили явные доказательства потери линий материнской ДНК среди синих и горбатых китов. Ведущий автор исследования Анжела Сремба объяснила, что материнские линии связаны с культурными воспоминаниями животных, такими как места кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Поэтому потеря материнской линии означает и потерю этого ценного знания. В результате местные популяции китов в Южной Георгии в значительной степени исчезли.

Однако после прекращения коммерческого китобойного промысла киты начали возвращаться на остров. Хотя их численность все еще относительно невелика, есть ощущение, что они заново открывают эту среду обитания. Исследование предполагает, что это явление дает возможность задокументировать естественное восстановление бывших мест нагула, подобное тому, что наблюдалось у южного кита вокруг Новой Зеландии.

Несмотря на возвращение китов, последствия коммерческого китобойного промысла могут ощущаться еще долгие годы. Некоторые виды китов могут жить до 100 лет, а это означает, что некоторые из ныне живущих китов, возможно, пережили эпоху китобойного промысла. Когда эти люди умрут, это может привести к дальнейшей утрате материнских линий.

Исследователи подчеркивают важность постоянного мониторинга этих популяций, чтобы оценить их восстановление и определить, являются ли они остатками популяций Южной Георгии до китобойного промысла или представителями повторного открытия и повторной колонизации их среды обитания.

В заключение, это исследование дает ценную информацию о генетическом воздействии коммерческого китобойного промысла на популяции китов. Он подчеркивает важность понимания прошлого для измерения любых изменений в будущем и подчеркивает необходимость реконструировать историю этих популяций китов, чтобы полностью осознать масштабы потерь, вызванных китобойным промыслом.

источники:

– Журнал наследственности, Университет штата Орегон.

– Отдел новостей штата Орегон