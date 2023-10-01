Удивительное поведение горбатых китов и морских водорослей

Было замечено, что горбатые киты демонстрируют уникальное поведение, связанное с морскими водорослями. Раньше считалось, что киты играли с водорослями ради развлечения, теперь эксперты полагают, что они также могут искать антибактериальные свойства растения. Доктор Олаф Мейнеке из Университета Гриффита задокументировал такое поведение в статье, опубликованной в Журнале морской науки и техники.

В предыдущем исследовании доктор Мейнеке описал, как киты катаются по песчаному грунту, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи и паразитов. В новой статье основное внимание уделяется еще одному поведению усатых китов, в том числе горбатых, известному как «келпинг». Такое поведение предполагает, что киты резвятся и катаются с комками водорослей на поверхности воды.

Доктор Мейнеке и его команда проанализировали три случая поведения водорослей на восточном побережье Австралии, а также 100 других задокументированных взаимодействий с морскими водорослями по всему миру. Они обнаружили, что такое поведение было одинаковым для разных популяций китов, независимо от их местоположения.

Ранее сообщалось об использовании объектов китами, в том числе усатыми китами, и это считается сложным поведением. Однако использование предметов усатыми китами, и особенно использование морских водорослей, наблюдается реже. Доктор Мейнеке предполагает, что такое поведение может принести дополнительные преимущества, такие как удаление эктопаразитов и обработка кожи с использованием антибактериальных свойств бурых водорослей.

Понимание этого поведения в различных популяциях китов имеет решающее значение для понимания их предпочтений в среде обитания и изучения их сложного поведения. Киты известны своим игривым характером, часто занимаясь такими видами деятельности, как взлом, хлопанье хвостом, шпионаж, лобтейлинг и перекатывание бревен. Они также игриво взаимодействуют с другими морскими видами, например с дельфинами.

Хотя точные причины такого поведения не всегда ясны, они открывают окно в социальную и когнитивную жизнь этих величественных морских млекопитающих. Изучение такого поведения способствует нашим знаниям о китах и ​​их сложных отношениях с окружающей средой.

источники:

– Доктор Олаф Мейнеке, Университет Гриффита

- Журнал морской науки и техники