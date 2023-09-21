Оператор электросети Калифорнии готовится к снижению выработки солнечной энергии во время солнечного затмения

Независимый системный оператор Калифорнии (CAISO) ожидает значительного сокращения выработки электроэнергии из возобновляемых источников во время кольцевого солнечного затмения 14 октября. Поскольку в полуденный пик большая часть поставок приходится на солнечную генерацию, ожидается, что затмение повлияет на стабильность энергосистемы.

Возобновляемые источники энергии составляют примерно 70% поставок во время полуденного пика, при этом солнечная энергия обеспечивает более 80% возобновляемой генерации. Группа краткосрочных прогнозов CAISO прогнозирует снижение на 9.374 ГВт выработки энергии из возобновляемых источников в сети во время затмения, в то время как валовая нагрузка увеличится на 2.374 ГВт.

Затмение повлияет на регионы Западного рынка энергетического дисбаланса (WEIM) с разным временем и силой воздействия. Например, в районе Калифорнийского балансирующего органа солнечное затемнение будет варьироваться от 68% до 89%, в зависимости от местоположения. Межгосударственные и внутриштатные поставщики газа, а также ресурсы гидроэлектростанций и аккумуляторов будут мобилизованы для оказания помощи в строительстве больших пандусов генерации.

CAISO будет сотрудничать с западным координатором по надежности, распределительными компаниями и подразделениями WEIM, чтобы обеспечить стабильную работу рынка и надежную работу системы в день затмения.

Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) будет полагаться на свой газовый парк, чтобы компенсировать сокращение солнечной генерации во время затмения. В других регионах, таких как Северо-Западный регион Тихого океана, ожидаются колебания генерации и нагрузки, но не ожидается какого-либо влияния на надежность.

С 2017 года мощность солнечной энергии в США значительно выросла, что делает затмение этого года более впечатляющим. Сетевая и крышная солнечная мощность CAISO увеличилась на 6.5 ГВт и 8.55 ГВт соответственно, тогда как сетевая и крышная солнечная мощность WEIM выросла на 9.414 ГВт и 5.720 ГВт соответственно.

CAISO оценивает последствия солнечного затмения 2023 года в более широком масштабе, поскольку теперь оно предлагает услуги по координации надежности нескольким балансирующим областям в Western Interconnection. Благодаря усилению взаимосвязи западной энергосистемы организации могут использовать эти связи и отношения для поддержания надежных операций и оптимизации ресурсов во время затмения.

Калифорния лидирует в США по мощности солнечной энергии: к концу второго квартала было установлено 17.934 ГВт. CAISO управляет подачей электроэнергии примерно для 2% Калифорнии и небольшой части Невады.

Источники: CAISO, НАСА, Американская ассоциация чистой энергии.