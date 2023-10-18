Ракета для пилотируемой миссии НАСА на Луне столкнулась с проблемами сварки

Предстоящая пилотируемая лунная миссия НАСА «Артемида-2» столкнулась с проблемой производства основной ступени ракеты системы космического запуска (SLS). Основная ступень, которая в настоящее время собирается в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА в Алабаме, столкнулась с «проблемами со сваркой» в процессе производства. Однако ожидаемых задержек в графике запуска «Артемиды-2» из-за этой проблемы не ожидается.

Проблема сварки кормового купола бака с жидким кислородом SLS сохраняется уже несколько месяцев. Представители НАСА не предоставили конкретных подробностей о природе проблемы, но сохраняют оптимизм в отношении того, что основной этап будет завершен в срок. Ранее в этом году проблемы с цепочкой поставок привели к некоторым задержкам в производственном процессе.

Несмотря на проблемы со сваркой, прогресс наблюдается и по другим аспектам миссии. Все четыре двигателя RS-25 основной ступени успешно смонтированы, и ведутся работы по закреплению двигателей на ступени и интеграции двигательной и электрической систем. Сборочная группа, состоящая из представителей Boeing и Aerojet Rocketdyne, также ожидает завершения строительства резервуара с жидким кислородом, который является последней крупной конструкцией, которую еще предстоит собрать для Artemis 2.

Помимо основной ступени, продолжаются работы над твердотопливными ракетными ускорителями, космическим кораблем «Орион», который будет перевозить астронавтов, а также подготовка астронавтов и наземных команд. Хотя «Артемида-2» станет второй миссией программы «Артемида» после успешной беспилотной миссии «Артемида-1», НАСА выразило обеспокоенность тем, что система посадки звездолетов SpaceX может быть не готова к запланированной миссии «Артемида-3», целью которой является высадка людей на Луна в 2025 или 2026 году.

источники:

- Отчет НАСА о космическом полете

- Обновление блога НАСА об основной ступени Артемиды-2.