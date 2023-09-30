Удивительное растение-паразит сокращает геном, чтобы оптимизировать стратегию выживания

Уникальное паразитическое растение, известное как Balanophoraceae, использовало оптимизированную стратегию выживания, сократив почти треть своего генома. Напоминая мясистый розовый гриб, этот вид скрывается группами у подножия деревьев и получает питательные вещества от дерева-хозяина посредством паразитических отношений. В отличие от других растений-паразитов, которые распространяют на своих хозяев отростки, известные как хаустории, Баланофора смешивает свою плоть с сосудистой системой дерева с помощью клубнеподобного органа. Этот орган представляет собой химерную структуру, в которой сочетаются генетический материал растения и паразита.

Сокращение генома, наблюдаемое у Balanophora, является экстремальным для паразита и очень напоминает другой род паразитических растений под названием Sapria. Это демонстрирует конвергентную эволюцию, когда разные организмы независимо развивают схожие черты. Потеря ненужных генов, участвующих в фотосинтезе, является обычным явлением у таких паразитов растений, как Balanophora и Sapria, которые стали сильно зависеть от своих хозяев и утратили способность к фотосинтезу.

Интересно, что оба растения утратили гены, участвующие в синтезе абсцизовой кислоты — гормона, используемого растениями для передачи сигналов и реакции на стресс. Однако Balanophora все еще может использовать его для передачи сигналов, что позволяет предположить, что некоторая потеря генов у паразитов является адаптацией, позволяющей не причинять вред хозяину. Изучение растений-паразитов и их геномных изменений дает ценную информацию об эволюции и механизмах зависимости растений-хозяев и манипулирования ими.

Это исследование расширяет наше понимание сложных взаимодействий между растениями-паразитами и их хозяевами и обеспечивает основу для изучения взаимоотношений паразит-хозяин и коммуникации растений. Кроме того, это проливает свет на удивительную адаптивность и стратегии выживания паразитических организмов.

источники:

– Природные растения: «Чрезвычайная потеря генов у облигатного паразитического растения Balanophora открывает понимание эволюции голопаразитизма», Сяоли Чен, Хуань Лю и др.