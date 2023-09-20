Ученые установили, что 31% Вселенной состоит из материи

Ученые добились значительных успехов в определении количества материи во Вселенной. Международная группа исследователей обнаружила, что материя составляет 31% от общего количества материи и энергии во Вселенной, а остальная часть состоит из темной энергии.

Космологов уже давно интересует вопрос о том, сколько материи существует во Вселенной. По мнению исследователей, только около 20% всей материи состоит из обычной или «барионной» материи, в которую входят звезды, галактики, атомы и жизнь. Остальные 80% состоят из темной материи, природа которой до сих пор во многом неизвестна.

Чтобы определить общее количество материи во Вселенной, команда использовала хорошо зарекомендовавшую себя методику. Они сравнили наблюдаемое количество и массу скоплений галактик с предсказаниями численного моделирования. Число скоплений, наблюдаемых в настоящее время, чувствительно к общему количеству материи во Вселенной.

Точное измерение массы скоплений галактик является сложной задачей, поскольку большая часть материи темная и ее невозможно наблюдать напрямую в телескопы. Чтобы преодолеть эту трудность, команда использовала косвенный индикатор массы скопления. Они обнаружили, что более массивные скопления содержат больше галактик. Измерив количество галактик в каждом скоплении, команда оценила общую массу скоплений.

Измерения команды с использованием этого метода прекрасно согласуются с предыдущими измерениями, полученными с помощью наблюдений космического микроволнового фона. Эти результаты подтверждают, что измерение количества скоплений галактик является мощным методом определения космологических параметров.

Исследовательская группа использовала спектроскопию — метод, который разделяет излучение на разные цвета, чтобы точно определить расстояние до каждого скопления и идентифицировать истинные галактики-члены. Это позволило провести более точные измерения по сравнению с предыдущими исследованиями, в которых использовались менее точные методы визуализации.

Этот прорыв в понимании количества материи во Вселенной имеет важные последствия для космологии. Это дает ценную информацию о фундаментальной структуре и составе Вселенной. Результаты команды также открывают новые возможности для будущих исследований галактик и исследования темной материи.

источники:

– «Ограничение космологических параметров с использованием соотношения массы и богатства скоплений» – Астрофизический журнал

- Астрофизический журнал

– Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики Египта

– Университет Тиба, Япония