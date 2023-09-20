Нехватка чернокожих британских ученых: борьба с институциональным расизмом в науке

Официально в Великобритании нет черных профессоров химии или физики, что заставляет многих ученых утверждать, что британская наука институционально расистская. Королевское общество, старейшая научная академия в мире, стремится изменить эту ситуацию с помощью новой схемы финансирования, предназначенной для поддержки чернокожих аспирантов в карьере в области академических исследований и, в конечном итоге, в профессорстве. Схема будет предоставлять до 690,000 XNUMX фунтов стерлингов в виде финансирования пяти стипендиатам каждый год.

Доктор Марк Ричардс, исследователь физики и преподаватель Имперского колледжа Лондона, и профессор Роберт Мокая, эксперт по химии материалов из Ноттингемского университета, пролили свет на этот вопрос. Хотя Мокая является профессором химии с 2008 года, официально он не существует согласно статистике, собранной Агентством статистики высшего образования (HESA). HESA округляет числа до ближайших пяти, поэтому Мокая округляется до нуля. Хотя он признает, что в Великобритании могут быть и другие черные профессора химии, у него еще не было возможности встретиться с ними. И Мокая, и Ричардс подтверждают, что черных профессоров физики тоже не существует.

По химии всего 520 профессоров, по физике - 825. Немного лучше ситуация в биологических науках (пять чернокожих профессоров из 1,345) и инженерном деле (около 20 чернокожих профессоров из 1,730). В целом, среди всех наук только 70 чернокожих профессоров, что составляет всего 0.6% от общего числа. Только 10 из этих профессоров — женщины. Напротив, согласно последней переписи населения, чернокожие составляют 4.2% населения Англии и Уэльса.

Существуют различные факторы, способствующие недостаточной представленности чернокожих ученых. Ричардс считает, что недостаточная осведомленность об имеющихся возможностях и отсутствие пропаганды служат основными препятствиями для маргинализированных групп. Без связей и поддержки талантливые люди теряют надежду. Статистика ясно демонстрирует, что доля чернокожих в науке снижается на каждой ступени академической лестницы, от выпускных экзаменов до профессорской должности.

Ричардс, чей интерес к науке восходит к его детству, подчеркивает важность любознательности и поддержки в развитии научных стремлений. Выросший в семье с одним родителем, он помнит, как его пытливый ум побудил его в детстве исследовать внутреннюю работу розетки. Несмотря на то, что поначалу его называли «плохим ребенком», Ричардс объясняет, что его любопытство и желание понять, как все работает, подпитывали его страсть к науке.

Отсутствие представительства чернокожих в науке является сложной проблемой, которая требует многогранного подхода для ликвидации институционального расизма и содействия инклюзивности. Схема финансирования Королевского общества — это всего лишь один шаг на пути к устранению этого неравенства и обеспечению того, чтобы чернокожие ученые в Великобритании получали признание и возможности, которых они заслуживают.

источники:

– The Guardian: «Королевское общество стремится решить проблему отсутствия чернокожих британских ученых»

– Агентство статистики высшего образования (HESA)