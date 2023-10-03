Широкоугольный снимок туманности Ориона, сделанный Уэббом, опубликован на ESASky

Новые изображения туманности Ориона, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА/ЕКА/ККА, были добавлены на платформу ESASky ЕКА. ESASky предоставляет удобный интерфейс для визуализации и загрузки астрономических данных. Туманность Ориона, также известная как Мессье 42, является одной из самых ярких туманностей на ночном небе и расположена к югу от пояса Ориона. В его ядре находится скопление Трапеция, состоящее из молодых звезд, излучающих интенсивное ультрафиолетовое излучение, освещающее окружающий газ и пыль.

Туманность Ориона — ценный ресурс для астрономов, изучающих формирование и раннюю эволюцию звезд. Он содержит разнообразный спектр явлений и объектов, включая истечения и диски, образующие планеты вокруг молодых звезд, встроенные протозвезды, коричневые карлики, свободно плавающие объекты планетарной массы и области фотодиссоциации. Области фотодиссоциации — это области, где на газ влияет излучение массивных звезд, что приводит к нагреву, формированию и химическим изменениям.

Новые изображения туманности Ориона были получены с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба NIRCam. Они были объединены в две мозаики — одну из коротковолнового канала и одну из длинноволнового канала. Эти мозаики являются одними из крупнейших, наблюдаемых Уэббом на сегодняшний день, и были включены в ESASky, чтобы облегчить исследование многих интересных астрономических источников, обнаруженных в них.

Коротковолновая мозаика фокусируется на выявлении деталей дисков и излияний с высоким разрешением, а длинноволновая мозаика демонстрирует сложную сеть пыли и органических соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами. Астрономам и энтузиастам предлагается изучить эти изображения, чтобы обнаружить скрытые сокровища в туманности Ориона.

Эти новые изображения дают захватывающее представление о сложных структурах и процессах, происходящих в туманности Ориона. Они способствуют нашему пониманию звездообразования и ранних стадий звездной эволюции. Чтобы изучить изображения и узнать больше о туманности Ориона, посетите платформу ESASky.

источник:

Европейское космическое агентство