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Широкоугольный снимок туманности Ориона, сделанный Уэббом, опубликован на ESASky

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Широкоугольный снимок туманности Ориона, сделанный Уэббом, опубликован на ESASky

Новые изображения туманности Ориона, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА/ЕКА/ККА, были добавлены на платформу ESASky ЕКА. ESASky предоставляет удобный интерфейс для визуализации и загрузки астрономических данных. Туманность Ориона, также известная как Мессье 42, является одной из самых ярких туманностей на ночном небе и расположена к югу от пояса Ориона. В его ядре находится скопление Трапеция, состоящее из молодых звезд, излучающих интенсивное ультрафиолетовое излучение, освещающее окружающий газ и пыль.

Туманность Ориона — ценный ресурс для астрономов, изучающих формирование и раннюю эволюцию звезд. Он содержит разнообразный спектр явлений и объектов, включая истечения и диски, образующие планеты вокруг молодых звезд, встроенные протозвезды, коричневые карлики, свободно плавающие объекты планетарной массы и области фотодиссоциации. Области фотодиссоциации — это области, где на газ влияет излучение массивных звезд, что приводит к нагреву, формированию и химическим изменениям.

Новые изображения туманности Ориона были получены с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба NIRCam. Они были объединены в две мозаики — одну из коротковолнового канала и одну из длинноволнового канала. Эти мозаики являются одними из крупнейших, наблюдаемых Уэббом на сегодняшний день, и были включены в ESASky, чтобы облегчить исследование многих интересных астрономических источников, обнаруженных в них.

Коротковолновая мозаика фокусируется на выявлении деталей дисков и излияний с высоким разрешением, а длинноволновая мозаика демонстрирует сложную сеть пыли и органических соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами. Астрономам и энтузиастам предлагается изучить эти изображения, чтобы обнаружить скрытые сокровища в туманности Ориона.

Эти новые изображения дают захватывающее представление о сложных структурах и процессах, происходящих в туманности Ориона. Они способствуют нашему пониманию звездообразования и ранних стадий звездной эволюции. Чтобы изучить изображения и узнать больше о туманности Ориона, посетите платформу ESASky.

источник:
Европейское космическое агентство

By Мамфо Брешиа

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