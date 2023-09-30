Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал потрясающий снимок NGC 6822 крупным планом

Космический телескоп Джеймса Уэбба, самый мощный космический телескоп из когда-либо созданных, недавно сделал потрясающее изображение ближайшей к нам галактики, NGC 6822, крупным планом. NGC 6822, также известная как галактика Барнарда, является частью нашей местной группы галактик и находится всего в 1.5 миллионах световых лет от нас. Ледяные инфракрасные инструменты и мощное зеркало телескопа Уэбб позволяют ему запечатлеть невероятные детали на этом галактическом крупном плане.

На изображении, полученном телескопом Уэбба, почти каждое пятно или точка представляет собой звезду. Самые яркие звезды показаны голубым или бледно-голубым цветом, а более далекие звезды показаны более теплыми цветами, такими как оранжевый, желтый и красный. Кроме того, большое скопление звезд, называемое «шаровым скоплением», можно увидеть в виде ярко-синего шара в левом центре изображения. Если присмотреться, то на далеком фоне звездного поля также видны крохотные галактики.

В отличие от нашей галактики Млечный Путь, которая представляет собой спиральную галактику с рукавами, NGC 6822 — карликовая галактика неправильной формы, способная принимать уникальные формы. На изображении он напоминает пузырь неправильной формы, состоящий из миллионов звезд.

Конструкция и возможности космического телескопа Джеймса Уэбба позволяют ему исследовать самые глубокие уголки космоса и давать представление о ранней Вселенной. Благодаря своему гигантскому зеркалу диаметром более 21 фута телескоп Уэбба может улавливать больше света и наблюдать далекие древние объекты, образовавшиеся миллиарды лет назад. Его основное внимание уделяется инфракрасному свету, который позволяет ему видеть гораздо большую часть Вселенной, чем такие телескопы, как Хаббл. Инфракрасный свет может более эффективно проникать через космические облака, обнаруживая скрытые объекты и детали.

Специализированное оборудование телескопа Уэбб, в том числе спектрометры, также открывает новые возможности для изучения экзопланет в нашей галактике. Эти инструменты могут анализировать атмосферы далеких экзопланет и определять наличие различных молекул, таких как вода, углекислый газ и метан. Изучая различные типы экзопланет, ученые надеются получить более глубокое понимание этих далеких миров и потенциально сделать революционные открытия.

Космический телескоп Джеймса Уэбба представляет собой значительный шаг вперед в освоении космоса и обещает произвести революцию в нашем понимании Вселенной и ее загадок.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- НАСА

– Канадское космическое агентство (CSA)

- Машабельный