Скопление Трапеция: разгадка тайны JuMBO в туманности Ориона

На бескрайних просторах космоса всегда есть новые тайны, которые ждут своего открытия. Последнее открытие пришло из туманности Ориона, ближайшей к Земле области звездообразования. В скоплении туманности Трапеция космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил коллекцию интригующих объектов, известных как JuMBO, или двойные объекты массы Юпитера.

Эти JuMBO недостаточно массивны, чтобы быть звездами, но при этом они не связаны ни с одной звездой, поэтому их нельзя классифицировать и как планеты. Что делает их еще более примечательными, так это то, что они существуют как двойные объекты, где десятки пар JuMBO вращаются вокруг друг друга.

Ученые предложили возможное объяснение существования этих JuMBO: они могут быть экзопланетами-изгоями, инопланетными мирами, изгнанными из своих родительских звездных систем. Считается, что экзопланеты-изгои часто встречаются в регионах звездообразования. Но это объяснение по-прежнему оставляет без ответа вопрос: почему эти JuMBO существуют в виде двоичных файлов?

Обычно двойные звездные системы образуются, когда диск материала, окружающий звезду, разрывается, рождая две звезды. Однако существует теоретический нижний предел массы объектов, которые могут образоваться таким образом. Ожидается, что объекты, меньшие массы Юпитера в три раза, сформируются в виде планет на окружающем диске.

Загадки добавляет то, что эти JuMBO намного меньше, чем можно было бы ожидать от двоичных объектов такого рода. Их масса составляет всего одну массу Юпитера или даже половину массы Юпитера. Обнаружение ансамбля из 42 беззвездных планетоподобных объектов бросает вызов нашему пониманию того, как формируются звезды и планеты.

Астрономы, работающие над наблюдениями, признают неопределенность, связанную с этими JuMBO, отмечая, что механизм, с помощью которого пары молодых планет могут выбрасываться одновременно и оставаться связанными, неясен.

Это открытие поднимает новые вопросы об образовании небесных объектов и может потребовать разработки нового объяснения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать тайну JuMBO в скоплении Трапеция туманности Ориона.

Источник: Погодный канал.