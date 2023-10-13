Космический телескоп Джеймса Уэбба показал потрясающее изображение области звездообразования

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал потрясающее изображение NGC 346, области звездообразования в Малом Магеллановом Облаке. Благодаря своим мощным инструментам, которые могут видеть далеко в инфракрасном диапазоне, JWST может вести наблюдения сквозь пыль и газ, предоставляя ценные данные о звездообразовании.

NGC 346, расположенная в галактике-спутнике под названием Малое Магелланово Облако, считается крупнейшим звездным питомником в этом регионе. В отличие от нашей галактики Млечный Путь, Малое Магелланово Облако более примитивно и лишено тяжелых элементов, необходимых для формирования планет. Это делает его интересной целью для астрономов, поскольку оно может дать представление о периоде, известном как «космический полдень», когда миллиарды лет назад достигло пика звездообразования.

На изображении, полученном прибором среднего инфракрасного диапазона JWST (MIRI), видны синие полосы, которые представляют собой силикаты и большие молекулы в форме колец, называемые полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Красное свечение на изображении представляет собой пыль, нагретую самыми горячими звездами NGC 346. Кроме того, самые яркие части изображения указывают на плотные пятна протозвезд, окруженные первичной пылью.

Астрономы были удивлены, обнаружив в NGC 346 более высокую, чем ожидалось, концентрацию пыли, и они намерены использовать данные MIRI и инструмента NIRCAM компании JWST для дальнейшего изучения условий в Малом Магеллановом Облаке. Это исследование потенциально может подтвердить или бросить вызов существующим теориям о «космическом полудне» и образовании звезд в галактиках с более низким содержанием тяжелых элементов.

Космический телескоп Джеймса Уэбба был запущен в 2021 году после двух десятилетий проектирования и строительства. Его успешное развертывание превзошло ожидания, и теперь НАСА оценивает, что JWST сможет работать в течение 20 лет вместо первоначально запланированных 10 лет. Такая увеличенная продолжительность жизни означает, что мы можем рассчитывать на еще многие годы революционных наблюдений и открытий с помощью этого замечательного космического телескопа.

Источники: НАСА.