Космический телескоп Джеймса Уэбба открыл новую информацию о туманности Ориона

Ученые уже давно очарованы туманностью Ориона, которую в древней культуре майя часто называют космическим огнем творения. Туманность Ориона, расположенная примерно в 1,350 световых годах от Земли, является ближайшей к нашей планете крупной областью звездообразования. С запуском космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) у астрономов появилась возможность изучить это небесное место в беспрецедентных подробностях.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, совместная работа НАСА, Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA), использует инфракрасную технологию для исследования космоса. Инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза, позволяет ученым видеть объекты и явления, которые невозможно обнаружить с помощью традиционных оптических телескопов.

Данные, собранные JWST, позволили ученым по-новому взглянуть на туманность Ориона. Телескоп обнаружил наличие в туманности протозвезд, коричневых карликов и планет-изгоев. Он также обнаружил сотни свободно плавающих миров, некоторые из которых в два раза массивнее Сатурна, которые не вращаются вокруг каких-либо звезд.

Две большие мозаики, созданные на основе данных JWST, предлагают широкоугольный вид туманности. Коротковолновое цветное составное изображение фокусируется на звездах, а длинноволновое составное изображение выделяет газ, пыль и молекулы в этом регионе. Эти изображения, созданные путем объединения тысяч отдельных изображений, предоставляют массу информации об эволюции звезд.

Одним из интригующих открытий, сделанных астрономами, изучающими туманность Ориона с помощью JWST, является молекула углерода, называемая метил-катионом. Химики-органики полагают, что эта молекула играет решающую роль в образовании сложных молекул на основе углерода. Ее присутствие предполагает, что туманность может быть питательной средой для строительных блоков жизни.

В целом, космический телескоп Джеймса Уэбба произвел революцию в нашем понимании туманности Ориона. Его изображения с высоким разрешением и инфракрасные возможности позволили ученым раскрыть новые подробности формирования звезд и изучить потенциал жизни в этом космическом колыбели.

источники:

– [НАСА](https://www.nasa.gov/)

– [ЕКА](https://www.esa.int/)